پخش زنده
امروز: -
کشتی حامل ۷۲ هزار و ۷۰۰ تن گندم وارد بندر امام خمینی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: این محموله در راستای برنامهریزیهای مستمر شرکت بازرگانی دولتی ایران برای تأمین و پایداری ذخایر راهبردی کشور وارد بندر امام خمینی (ره) شده است و پس از تشریفات گمرکی و کنترلهای کیفی، عملیات تخلیه آن با بهرهگیری از تجهیزات مکانیزه تخلیه کالا آغاز میشود.
امید جهاننژادیان افزود: انتقال این محموله بهصورت مستقیم به مراکز ذخیرهسازی استاندارد انجام خواهد شد تا ضمن تسریع در روند تخلیه، از سلامت و دقت فرآیند جابهجایی اطمینان حاصل شود.
وی تأکید کرد: ورود این کشتی بخشی از فرآیند مستمر تأمین و توزیع گندم مورد نیاز کشور از طریق بندر امام خمینی است و ادارهکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با تمام توان در حال اجرای برنامههای ذخیرهسازی، نگهداری و انتقال بهموقع این محمولهها به مراکز استاندارد است تا پس از آن به مقاصد نیازمند ارسال شوند.