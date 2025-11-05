پخش زنده
دبیرخانه جایزه جوانی جمعیت استان زنجان اعلام کرد: مهلت ثبتنام در سومین دوره این رویداد تا بیستم آبانماه ۱۴۰۴ تمدید شد.
هدف از تمدید زمان ثبتنام، فراهم کردن فرصت بیشتر برای مشارکت فعالان، کنشگران و هنرمندان حوزه خانواده و جمعیت در این برنامه عنوان شده است.
این رویداد با محوریت ترویج فرهنگ خانوادهپروری و معرفی الگوهای موفق در زمینه افزایش جمعیت و تحکیم بنیان خانواده برگزار میشود و از افراد، نهادها و دستگاههای اجرایی برتر در اجرای سیاستهای جوانی جمعیت تقدیر خواهد شد.
در محور خانواده، هدف اصلی معرفی خانوادههای خوشجمعیت و الگوسازی از سبک زندگی موفق، متعادل و ایرانی-اسلامی عنوان شده است. در این بخش، خانوادههایی که با ایجاد فضای صمیمی و پایدار توانستهاند نقش ویژهای در تحکیم بنیان خانواده و تربیت نسل جوان ایفا کنند، مورد توجه قرار میگیرند.
در زمینه رسانه، آثار و فعالیتهای تأثیرگذار در حوزه جمعیت و خانواده، شامل تولیدات نوشتاری، دیداری، شنیداری و همچنین محتوای فضای مجازی، بررسی و ارزیابی خواهد شد تا از خبرنگاران، هنرمندان و فعالان رسانهای که در فرهنگسازی جوانی جمعیت نقشآفرینی کردهاند، تقدیر شود.
سازمانهای مردمنهاد که با محوریت مشاوره ازدواج، تحکیم روابط خانوادگی و تشویق به فرزندآوری فعالیت دارند، بخش دیگری از این رویداد را تشکیل میدهند. در این محور، دستاوردها و اقدامات عملی انجمنها و گروههای مردمی مورد معرفی قرار میگیرد.
در محور مربوط به شرکتها و مؤسسات خصوصی، مجموعههای اقتصادی و تولیدی که با اجرای سیاستهای خانوادهدوست، از جمله حمایت از کارکنان متأهل، تسهیلات فرزندآوری و ایجاد محیط کاری مناسب برای خانوادهها، اقدامات شاخصی انجام دادهاند، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
مدیران و دستگاههای اجرایی نیز در این رویداد بر اساس میزان اهتمامشان در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت معرفی میشوند؛ مدیرانی که با تصمیمات و برنامههای عملی خود توانستهاند بر روند ارتقای شاخصهای جمعیتی اثر مثبت بگذارند.
در نهایت، محور نخبگان و پژوهشگران به شناسایی و معرفی چهرههای علمی، فرهنگی و تحقیقاتی اختصاص دارد که در زمینه مطالعات جمعیتی و فرهنگسازی در این حوزه فعالیتهای مؤثر داشتهاند.
بر اساس اعلام دبیرخانه، هدف از برگزاری این رویداد، ایجاد همافزایی میان نهادهای مردمی، علمی و رسانهای برای ترویج فرهنگ خانوادهمحور و جوانی جمعیت در سطح استان زنجان است.