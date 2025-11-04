پخش زنده
نماز طلب باران با حضور گسترده مردم مؤمن و خداجوی زنجان در مصلای این شهر اقامه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نماز طلب باران بعد از ظهر دوشنبه دوازدهم آبانماه با حضور گسترده مردم مؤمن و خداجوی زنجان در مصلای این شهر اقامه شد.
این مراسم عبادی و معنوی با امامت حجتالاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان برگزار شد و فضای مصلا آکنده از معنویت، خشوع و تضرع به درگاه الهی بود.
در این آئین، اقشار مختلف مردم، روحانیون، مسئولان و خانوادهها با حضور پرشور خود به درگاه خداوند متعال دست نیاز بلند کرده و برای نزول باران رحمت و برکت دعا کردند.
استان زنجان در ماههای اخیر با کاهش چشمگیر بارشها و بروز خشکسالی مواجه بوده و برگزاری نماز باران، اقدامی در جهت تقویت روحیه توکل، امید و بازگشت به معنویت در جامعه محسوب میشود.
نماز باران از سنتهای کهن و ارزشمند اسلامی است که در هنگام خشکسالی و کمبود نزولات آسمانی اقامه میشود. این نماز دو رکعتی همچون نماز عید فطر و قربان بوده و بدون اذان و اقامه، همراه با قنوتها و تکبیرهای ویژه برگزار میشود.
در بخشهایی از دعاهای این نماز، نمازگزاران از درگاه خداوند طلب بارانی پاک، پربرکت و حیاتبخش کردند تا زمینهای خشک و بیرمق دوباره جان بگیرند و دلهای مؤمنان شاد و امیدوار شود.
در پایان مراسم، امام جمعه زنجان با قدردانی از حضور پرشور مردم، با اشاره به اهمیت دعا و بازگشت به معنویت اظهار داشت: «نماز باران نشانه ایمان و توکل امت اسلامی به پروردگار است؛ اگر مردم دلهای خود را به سوی خداوند بگشایند، بیتردید رحمت الهی نازل خواهد شد.»
این مراسم معنوی با زمزمه دعا و امید به اجابت دعاها، در فضای روحانی مصلای زنجان پایان یافت.