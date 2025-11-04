راهپیمایی ۱۳ آبان با حضور اقشار مختلف مردم برگزار و فریاد «متحد و استوار، مقابل استکبار» در ایلام طنین‌انداز شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ امروز، خیابان‌های شهر ایلام صحنه حضور حماسی مردم مؤمن و ولایت‌مدار این دیار در یوم‌الله ۱۳ آبان بود.

مردم همیشه در صحنه ایلام همزمان با سراسر کشور، صبح امروز در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با شعار محوری «متحد و استوار، مقابل استکبار» حضور یافتند.

حضور پررنگ جوانان و خانواده‌ها نشان داد که پیام انقلاب اسلامی همچنان زنده و پویا است.

راهپیمایی روز استکبارستیزی در سایر مناطق مختلف استان نیز برگزار شد.