به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اصغر جعفری روحی از پلمب ۷۳ مرکز درمانی غیرمجاز در تبریز طی ۶ ماهه گذشته خبر داد و اظهار داشت: این مدت ۳۷۹ مورد بازدید و بازرسی از مراکز درمانی و حوزه‌های مرتبط توسط کارشناسان نظارت بر درمان و با همکاری پلیس اماکن استان و معاون دادستان شهرستان تبریز انجام شده است.

وی تصریح کرد: از این تعداد، ۸۷ پرونده جهت بررسی و برخورد قانونی به کمیسیون ماده ۱۱ معرفی شده و ۷ مرکز نیز مربوط به سقط جنین غیرقانونی بوده است.

جعفری‌ روحی یادآور شد: سلامتی مردم یک مساله مهم است به همین دلیل ما و همکارانمان در اداره نظارت تمام تلاشمان را برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو به کار می‌گیریم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز ضمن تشکر مجدد از حمایت‌های دادستانی و دستگاه قضا در این امر و تلاش‌های مدیریت حقوقی دانشگاه و پلیس اماکن عمومی استان از شهروندان خواست که گزارشات و شکایات مردمی را در خصوص مراکز درمانی غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت جامعه را از طریق شماره ۱۹۰ (سامانه شکایات مردمی وزارت بهداشت) اعلام کنند.