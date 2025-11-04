\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0628\u0627 \u06cc\u06a9 \u0633\u0648\u0627\u0644 \u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0631\u0641\u062a.\n\u0622\u06cc\u0627 \u062d\u0627\u0636\u0631\u06cc\u062f \u062c\u0627\u06cc \u06f6 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062c\u0646\u06af \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0628\u0647 \u0631\u0627\u0647\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u06f1\u06f3 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0648\u06cc\u062f\u061f\n\u0645\u062d\u0645\u062f \u0639\u0644\u06cc \u0645\u06cc\u0631\u0632\u0627\u06cc\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f\u061b\n\n