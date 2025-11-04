سازمان هواشناسی برای برخی استان‌های جنوب و شرق کشور هشدار نارنجی توفان و کاهش کیفیت هوا صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز برای استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، نیمه شرقی هرمزگان، شرق کرمان هشدار نارنجی صادر شده است.

در این مناطق وزش باد شدید، در نواحی مستعد با توفان گردوخاک، کاهش دید و کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

امروز در برخی از مناطق گیلان بارش پراکنده رخ می‌دهد.طی پنج روز آینده در سایر نقاط کشور آسمان صاف خواهد بود.

همچنین دمای هوا از امروز در نیمه شرقی کشور به ویژه شرق و شمال شرق به طور نسبی کاهش و پس از آن تا پایان هفته روند افزایشی خواهد داشت.