

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش به شرح زیر است:

«یوم الله ۱۳آبان»، برگ زرینی از صحیفه تاریخ مقاومت، مجاهدت و بیداری ملت غیور ایران و تجلی گاه حقیقت تاریخ معاصر این مرز و بوم است؛ روزی که روح آزادگی، آزادیخواهی و عزت و استقلال ملت ایران، با سه واقعه سرنوشت‌ساز ـ تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار مظلومانه دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در اقدامی شجاعانه از سوی دانشجویان در سال ۱۳۵۸ـ به عنوان روز «افتخار و پیروزی» و روز «روشن شدن هویت حقیقی آمریکای جنایتکار»، برای همیشه در حافظه ملت‌ها و وجدان همیشه بیدار تاریخ، ثبت و ماندگار شد.

در این روز تاریخی، نسلی از نوجوانان و دانشجویان ایران اسلامی نشان دادند که دفاع از استقلال، آزادی و کرامت انسانی، رسالتی همگانی است و آینده‌سازان این سرزمین پر افتخار، نخستین پاسداران هویت و آرمان‌های انقلاب‌اند. خون پاک شهدای دانش‌آموز در ۱۳ آبان۵۷، سند افتخار و یادآور این حقیقت است که صلابت ایران بزرگ، همواره بر همت جوانان و آینده سازان این مرز و بوم استوار بوده و خواهد بود؛ جوانانی که با ایمان، علم و احساس مسئولیت، برای ساختن آینده‌ای روشن و پر امید، سر از پای نمی‌شناسند.

آری، انقلاب اسلامی ایران، تجلی گاه ایمان، استقلال و بیداری ملتی است که همواره در برابر سلطه و سیطره استکبار جهانی، ایستاده و راه کرامت انسانی را به جهانیان نشان داده است و در این مسیر روشن حقیقت، دانش‌آموزان و دانشجویان مؤمن، ولایتمدار و بصیر، همواره پیشگام پاسداری از آرمان‌های شهدا و انقلاب بوده‌اند؛ از شهید حسین فهمیده، که نماد غیرت و مسئولیت اسلامی است، تا شهدای دفاع مقدس ۱۲روزه رژیم صهیونی، همه حلقه‌های یک زنجیره‌اند که مجموعه‌ای از ایمان، آگاهی و اقتدار و اراده امت اسلامی را به هم پیوند می‌زنند و پیام انقلاب را در جغرافیای ظلم‌ستیزی تکرار می‌کنند که ایران اسلامی، نه‌تنها در برابر تهدید‌های دشمنان عقب‌نشینی نمی‌کند، بلکه با اراده‌ای راسخ و استوار و با اتکال به خداوند قهار، با سلاح علم و دانش و رمز همبستگی و انسجام ملی، مقتدرتر از گذشته در مسیر عزت، استقلال و توسعه و پیشرفت کشور گام برمی‌دارد؛ و اکنون در این برهه از تاریخ کشور، رسالت بزرگ و خطیر آموزش و پرورش، تربیت نسلی است عالم، مؤمن، خلاق و امیدآفرین و برخوردار از هویت ملی و دینی، خود باور، متعهد و مسئولیت‌پذیر و دارای قدرت تحلیل در برابر جنگ روایت‌ها و تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای و دوستدار وطن که با بینش و بصیرت و نگاه ژرف و عمیق به تحولات منطقه و جهان، آینده‌ای مستقل، سرشار از شور و امید را برای میهن عزیزمان به ارمغان آورد.

در این روز غرور آفرین، ضمن تسلیت ایام سوگواری و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با الهام از سیره و سلوک بانوی برگزیده جهان خلقت و الگوی جاودانه فرهنگ مقاومت، بار دیگر تأکید می‌کنم که آینده روشن، آباد و درخشان این سرزمین، به دست پرتوان شما فرزندان پرتلاش، مؤمن و ولایتمدار، رقم خواهد خورد؛ شما آینده سازانی که با تهذیب نفس و استمرار ارتباط قلبی خود با کردگار هستی و کسب معرفت، دانش و آگاهی از مسائل اساسی و سیاسی کشور، قله‌های علم و فناوری را فتح نموده و پرچم عزت، اقتدار و افتخار ایران اسلامی را در فراز آن به اهتزار درخواهید آورد.

علیرضا کاظمی

وزیر آموزش وپرورش