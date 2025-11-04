سیزدهم آبان، روزی ماندگار در تاریخ پرافتخار ملت ایران است روزی که دانشجویان پیرو خط امام (ره) زنجیر وابستگی به استکبار را گسستند و مسیر عزت را برگزیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیزدهم آبان، روزی ماندگار در تاریخ ایران است؛ روزی که سه رخداد بزرگ و الهام‌بخش را در خود جای داده است: تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ به جرم دفاع از استقلال و عزت ملت ایران، به خون کشیده شدن دانش‌آموزان انقلابی در سال ۱۳۵۷ به دست رژیم طاغوت، و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به‌دست دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸ که به‌حق، انقلاب دوم نام گرفت.

سال‌ها برخی در داخل و خارج از کشور دلیل دشمنی آمریکا با ایران اسلامی را تسخیر لانه جاسوسی و شعار مرگ بر آمریکا می‌دانستند ولی حوادث اخیر در جنگ ۱۲ روزه پرده از چهره آمریکای جنایتکار کنار زد.

در گزارش زیر به تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره) و به دست آمدن اسنادی که نشان از جاسوسی آمریکایی ها بود، پرداخته ایم.