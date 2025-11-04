به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در نشست با خبرنگاران در خصوص طرحهای عمرانی حوزه بهداشت و درمان و پیگیری ساخت بیمارستان جدید دهدشت گفت: از روز‌های اول شروع به کار، پیگیر ساخت بیمارستان بودیم؛ امروز کشور، وزارت بهداشت و دانشگاه در شرایط بسیار خاصی قرار دارند و ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم.

پناهی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس، مجوز ساخت را اخذ و اعتبارات لازم را تخصیص دهیم تا این طرح کلید بخورد.

وی در خصوص کمبود رادیولوژیست نیز، اضافه کرد: ارائه خدمات درمانی تخصصی رادیولوژی را یکی از آرزو‌های دانشگاه است و این مشکل در اسرع وقت مرتفع شود.

تعداد ۴۶ پزشک متخصص جدید به علوم‌پزشکی استان تعلق خواهد گرفت

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به کمبود برخی پزشکان متخصص در استان اشاره کرد و گفت: پزشکان غیر بومی و فارع التحصیلان رشته‌های پزشکی برای گذارندن طرح اجباری وزارت بهداشت ملزم به حضور در استان‌ها هستند و برای استان کهگیلویه و بویراحمد نیز چنین حضور اجباری برای برخی پزشکان وجود دارد.

وی در ادامه افزود: این پزشکان پس از پایان طرح اجباری اختیارِ ادامه تمدید و یا پایان همکاری هستند و علوم پزشکی ابرازی برای نگهداشت پزشکانی که‌دوره و طرح آنها تمام شده است ندارد.

طیب زادگان با بیان اینکه درخواست پزشک و اعلام نیاز به وزارت بهداشت ارائه می‌شود اضافه کرد: لیست نیازمندی به نسبت سال قبل افزایش یافته و وزارت بهداشت نیز حمایت بیشتری را در این خصوص اعمال کرده است.

وی بیان کرد: تعداد ۴۶ پزشک متخصص جدید به علوم‌پزشکی استان تعلق خواهد گرفت که بر اساس نیاز سنجی شهرستان‌ها تقسیم می‌شوند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین به آمادگی برای همکاری با بخش خصوصی برای راه اندازی مراکز MRI اشاره کرد و گفت: سرانه ام ار آی به نسبت جمعیت استان بالاتر از میانگین کشوری است و اگر بخش خصوصی در هر شهرستان استان آمادگی راه اندازی مرکز ام ار ای داشته باشد همکاری لازم از جانب علوم پزشکی صورت خواهد گرفت و در شهرستان گچساران یک رادیولوژیست پیگیر راه اندازی یک مرکز است که در این خصوص نیز همکاری‌های لازم صورت گرفته است.

وی با اشاره به مراجعه بیماران به شهر شیراز گفت: مراجعه بیماران از استان به شهر شیراز یکی از دغدغه‌های علوم پزشکی است که بر اساس بررسی‌های انجام شده یکی از دلایل آن، به علت، قطب پزشکی جنوب کشور بودن است که رفع آن نیازمند فرهنگ سازی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به وضعیت کمبود آمبولانس استان افزود: ۵۴ پایگاه اورژانس و ۶۸ آمبولانس در سطح استان داریم، متأسفانه شرایط خاص کشور از جمله فشار‌های اقتصادی، چالش‌های تأمین مالی و همچنین جنگ ناجوانمردانه، ورود تجهیزاتی مانند آمبولانس را با محدودیت مواجه کرده است.

مجتبی عسکری با اشاره به مطالبات نیرو‌های درمانی خاطرنشان کرد: به دلیل مشکلات تأمین اعتبار، در پرداخت به موقع کارانه همکاران پرستار و پزشک با تأخیر مواجه شده‌ایم و این موضوع موجب شرمندگی ما است.

هم اکنون ۱۳ ماه کارانه پزشکان و ۶ ماه کارانه پرستاران استان معوق مانده است.

عسکری با بیان اینکه مطالبات معوق کادر درمان دغدغه هیات رئیسه دانشگاه است، تصریح کرد: در تلاش هستیم که از همه ظرفیت‌ها به خصوص سفر رئیس جمهور با استان جهت پرداخت کارانه معوق کادر درمان استفاده کنیم.

وی ادامه داد: مجموع مطالبات معوقه بیمه‌ای از سازمان‌های بیمه‌گر از جمله بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان است که در صورت واریز این منابع، می‌توانستیم در روز پرستار با چهره‌ای گشاده‌تر در کنار این قشر زحمت کش باشیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی یاسوج عنوان کرد: از اسفندماه سال گذشته گام‌های مؤثری در این زمینه برداشته شده است به طوری که دوره واریز کارانه پزشکان از ۲۴ ماه به ۱۳ ماه کاهش یافت و دوره پرداخت کارانه پرستاران به ۶ ماه رسیده است.

وی ادامه داد: در سفر آینده رئیس جمهور به استان، به دنبال اختصاص اعتبارات قابل‌توجهی برای طرح های استان از جمله بیمارستان سوختگی گچساران، تکمیل بیمارستان سوختگی یاسوج، بیمارستان چرام و بیمارستان لنده هستیم و پیگیر تخصیص اعتبارات برای تکمیل آنها خواهیم بود.

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تاکید کرد: در استان کهگیلویه و بویراحمد دارای پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌های دلسوزی هستیم که انتظار داریم اصحاب رسانه با نگاهی منصفانه و با پرهیز از بزرگنمایی نیمه خالی لیوان، در روشنگری و همراهی با دستگاه‌های اجرایی ما را یاری کنند.

عسکری با اشاره به برگزاری «آزمون استخدامی جدید وزارت بهداشت» در کشور، گفت: از چیدمان سازمانی و شیوه تخصیص ظرفیت در این آزمون که برای تمامی دانشگاه‌های کشور از جمله استان کهگیلویه و بویراحمد تعیین شده، رضایت نداریم و این موضوع را به سازمان استخدامی انتقال دادیم.

وی با بیان اینکه سهم استان کهگیلویه و بویراحمد در این فرآیند از موازنه لازم برخوردار نیست، افزود: پیش از این، مجوزی برای جابه‌جایی ۱۵ درصدی نیرو‌ها صادر شده بود که این ظرفیت نیز مسدود شد که آزمون برگزار و در حال انجام مصاحبه برای جذب ۱۵ درصد نیرو‌های سهم استان هستیم.