پلیس راهور شهرستان بجنورد با صدور اطلاعیهای از اعمال محدودیتهای ترافیکی ویژه بهمناسبت برگزاری راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان خبر داد و زمان و مسیرهای مسدود شده را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ بر اساس اطلاعیه پلیس راهور بجنورد، طرح ترافیکی ویژه از ساعت ۰۶:۰۰ صبح امروزسهشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ آغاز و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.
مسیر راهپیمایی از میدان شهید–خیابان طالقانی– تا مصلای بجنورد تعیین شده است و تردد وسایل نقلیه در این مسیرها در هر دو سمت ممنوع خواهد بود:
۱. میدان شهید به سمت چهارراه مخابرات
۲. چهارراه مخابرات به سمت چهارراه امیریه
۳. چهارراه امیریه به سمت چهارراه نادر
۴. چهارراه نادر به سمت میدان بازرگانی
۵. میدان بازرگانی به سمت مصلی
پلیس همچنین اعلام کرده است که توقف همه وسایل نقلیه از ساعت ۶ صبح سهشنبه تا پایان مراسم در مسیرهای یادشده و تمامی خیابانهای منتهی به آن تا عمق ۱۰۰ متری ممنوع است و خودروهای متخلف جابهجا خواهند شد.
پلیس راهور از شهروندان خواسته است با رعایت مقررات و همکاری با عوامل انتظامی و راهور، زمینه برگزاری باشکوه مراسم یومالله ۱۳ آبان را فراهم کنند.