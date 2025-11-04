فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی گفت: ملت ایران با هوشیاری و وحدت، در برابر جنگ ترکیبی و تحریم‌های ظالمانه دشمنان ایستاده و هرگز تسلیم نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سردار اکبری در پیامی به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان، این روز را نماد بیداری و استکبارستیزی ملت ایران دانست و تأکید کرد: ملت ایران با هوشیاری و وحدت، در برابر هرگونه توطئه دشمنان ایستاده و راه شهیدان را با اقتدار ادامه می‌دهد.

در بخشی از این پیام آمده است؛

۱۳ آبان، روزی است که چهره واقعی استکبار جهانی برای همیشه در حافظه ملت ایران نقش بست؛ روزی که فریاد مرگ بر آمریکا از گلوی پاک ملت برخاست و لانه جاسوسی شیطان بزرگ به دست جوانان انقلابی به تسخیر درآمد.

امروز در حالی این روز بزرگ را گرامی می‌داریم که ملت بزرگ ایران در جنگ ۱۲ روزه اخیر، که با طراحی و هدایت رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملت ولایت‌مدار ایران اسلامی برنامه‌ریزی شده بود، بار دیگر نماد ایمان و ایستادگی را به نمایش گذاشت.

سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی اعلام می‌دارد ملت ایران با هوشیاری، وحدت و پیروی از فرامین مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، در برابر هرگونه توطئه و فتنه دشمنان ایستاده و اجازه نخواهد داد که با جنگ ترکیبی و عملیات روانی، اراده ملت تضعیف نخواهد شد.

نسل جوان امروز با الهام از آموزه‌های انقلاب اسلامی و در پرتو هدایت‌های مقام معظم رهبری، در مسیر عزت، استقلال و پیشرفت گام برمی‌دارد و ادامه‌دهنده راه شهیدان است.

از مردم شریف و ولایت‌مدار استان دعوت کرد تا با حضور پرشور در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان، بار دیگر با آرمان‌های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت کرده و فریاد رسای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» را در سراسر استان طنین‌انداز کنند.