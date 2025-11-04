به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان گفت: طرح انتقال آب دریای عمان شامل سه بخش اصلی است که شامل آبگیر، تأسیسات آب‌شیرین‌کن و خط انتقال آب به طول کلی ۱۳۴۲ کیلومتر است.

سارانی افزود: مجموع طرح انتقال آب که از چابهار آغاز و با گذر از استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به مشهد می‌رسد، تاکنون ۱۸.۴ درصد پیشرفت فیزیکی کلی داشته است.

وی گفت: پیشرفت این طرح در استان سیستان و بلوچستان ۳۲.۷ درصد است که باید این طرح در این استان تکمیل شود تا بعد به خراسان جنوبی برسد که پیگیر این امر هستیم.

مدیرعامل آب منطقه‌ای خراسان جنوبی افزود: از هزار و ۳۴۲ کیلومتر مسیر انتقال آب از چابهار تا زاهدان تاکنون ۱۴۳ کیلومتر لوله گذاری شده است و بقیه نیز ادامه داد.

سارانی گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته آب دریای عمان در سال ۱۴۰۶ به زاهدان و سال ۱۴۰۸ به خراسان جنوبی خواهد رسید.

وی افزود: بخش آبگیر طرح ۹۶.۳ درصد و بخش آب‌شیرین‌کن نیز ۳۴.۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای خراسان جنوبی گفت: طول خط لوله انتقال آب در استان سیستان و بلوچستان حدود ۵۵۳ کیلومتر است و پس از اتمام این بخش، لوله‌گذاری به سمت استان خراسان جنوبی ادامه خواهد یافت.

سارانی با اشاره به اینکه در حوزه انتقال آب در استان ما اقداماتی در زمینه مسیرسازی انجام شده است، افزود: در استان خراسان جنوبی تاکنون لوله‌گذاری انجام نشده، اما عملیات مسیرسازی برای آماده‌سازی مسیر عبور خط لوله با ۷۷ درصد پیشرفت صورت گرفته است.

وی گفت: مسیرسازی شامل تسطیح و آماده‌سازی زمین برای نصب لوله‌ها است تا در زمان رسیدن لوله‌ها، عملیات اجرا بدون وقفه انجام شود.

مدیرعامل آب منطقه‌ای خراسان جنوبی افزود: با اجرای کامل این طرح، سالانه ۲۳۰ میلیون مترمکعب آب از چابهار به مشهد منتقل می‌شود که ۶۰ میلیون مترمکعب برای مصارف صنعتی و برای تأمین آب شرب فعلا حدود ۷ میلیون مترمکعب برای استان خراسان جنوبی اختصاص خواهد یافت.