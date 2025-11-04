پخش زنده
همزمان با روز ۱۳ آبان، روز دانش آموز و روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی، زنگ استکبار ستیزی در مدارس تهران و سراسر کشور نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ زنگ استکبار ستیزی در تهران با حضور وزیر و مسئولان آموزش و پرورش در مدرسه دخترانه شاهد حضرت معصومه (س) به صدا در آمد.
در این مراسم دانشآموزان، شعارهای "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" سر دادند و فریاد اتحاد و همدلی را در پاسخ به توطئههای دشمنان به گوش جهانیان رساندند.
به گفته حسین زاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش، امروز همچنین نمایشگاههای مدرسهای در سراسر مدارس کشور برگزار میشود و بستههای فرهنگی و پرورشی نیز با هدف تقویت هویت ملی دانشآموزان با استفاده از فناوریهای نوین فرهنگی و آموزشی در بین دانش آموزان توزیع میشود.
۱۳ آبان در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی و یادآور سه واقعه مهم تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه، شهادت جمعی از دانشآموزان در محوطه دانشگاه تهران و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۵۸ در تاریخ انقلاب اسلامی است.