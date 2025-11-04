به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ استاندار خراسان شمالی در پیامی به مناسبت روز سیزدهم آبان ماه گفت: در آن روز، جوانی این سرزمین با قامت استوار و دستان تهی، در برابر طوفانِ سلطه ایستاد و جهانی را به حیرت واداشت.

آنجا که ایمان حضور دارد، ضعف، تبعید می‌شود و این حقیقت در ۱۳ آبان متجلی شد؛ آن‌گاه که ایمان نوجوانان ما، کاخ‌های قدرت را لرزاند و تاریخ را به‌سوی کرامت و بیداری سوق داد.

۱۳ آبان تنها یک روز نیست، بلکه یک رخدادِ روح است؛ لحظه‌ای که ملت ما از تماشاگر بودن در صحنه‌ی تاریخ، به بازیگر و سازنده‌ی سرنوشت خویش بدل شد.

امروز، پس از گذر دهه‌ها، هنوز پژواک آن فریاد در جان این ملت جاری است. در این روز خجسته، به روح‌های بیدارِ آن نسل درود می‌فرستیم و با جوانان امروز پیمان می‌بندیم که راه روشن آگاهی، عدالت و عزت را ادامه دهیم.

اینجانب ضمن دعوت از مردم شریف و انقلابی استان خراسان شمالی برای حضور در مراسم یوم الله سیزدهم آبان، می‌خواهم که روحیه حقیقت جویی، ظلم ستیزی و مبارزه با استکبار را در دل خود بیدار نگه داشته و در پرتو رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب در ترویج گفتمان استکبار ستیزی و عدالت محوری در جهت به ثمر نشستن آرمان‌های انقلاب اسلامی گام برداریم.

بدین وسیله، فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان خط امام (ره) و روز مبارزه با استکبار جهانی را به همه دانش‌آموزان عزیز میهن اسلامی، به ویژه جوانان پرتلاش استان خراسان شمالی، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امید است با اتکا به الطاف الهی و تحت عنایات حضرت ولیعصر (عج)، شاهد گسترش عدالت، تداوم عزت ملی و رهایی مظلومان از چنگال استکبار در آینده‌ای نزدیک باشیم.