به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی دانش‌آموزان مدرسه حضرت مهدی (عج) بجنورد در اقدامی نمادین، نامه‌ای چندزبانه خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا نوشتند.

آنان در این نامه که به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و ترکی تنظیم شده، اعلام کردند که ملت ایران هیچ‌گاه این دشمنی‌ها را فراموش نخواهد کرد.

آن‌ها در بخشی از نامه خود تأکید کردند که به آمریکا نمی‌توان اعتماد کرد و تنها راه پیشرفت، ایستادگی و تکیه بر توان داخلی است. دانش‌آموزان نوشتند: ما باید روی پای خود بایستیم و آینده کشورمان را با دستان خود بسازیم.

دانش‌آموزان این مدرسه همچنین اعلام کردند که در یوم‌الله سیزده آبان، در راهپیمایی باشکوه این روز شرکت خواهند کرد تا بار دیگر انزجار خود را از سیاست‌های استکباری آمریکا اعلام کنند.