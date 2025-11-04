

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض ۱۶ تا ۳۰ آبان به میزبانی عربستان سعودی برگزار می‌شود که رقابت‌های تکواندو طی سه روز از ۲۴ تا ۲۶ آبان در سالن «شاهزاده فهد بن فیصل» پیگیری خواهد شد.

تیم ملی تکواندو ایران تیمی مجزا نسبت به رقابت‌های قهرمانی جهان خواهد بود و با ترکیب امیرمحمد نصیر احمدی، علی اصغر علی مرادیان، حامد اصغری، علی خوش روش، امیررضا صادقیان، علی احمدی، ساینا کریمی، روژان گودرزی، هستی محمدی، فاطمه اسکندرنیا، یلدا ولی نژاد و ملیکا میرحسینی در این دوره در ۱۲ وزن بانوان و مردان حضور خواهد داشت.

در رشته تکواندو، ۱۴۴ تکواندوکار (۷۲ زن و ۷۲ مرد) ثبت نام کرده‌اند و شانس خود را برای کسب مدال در شش وزن بانوان و شش وزن مردان که به شکل و شمایلی جدید و با تغییرات نسبت به رقابت‌های قهرمانی جهان ووشی برگزار شد؛ امتحان می‌کنند. در ترکیب تیم‌های مطرح تکواندو جهان حاضر در بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض نام تکواندوکار صاحب عنوان زیادی از کشور‌هایی مانند ترکیه، عربستان سعودی، مصر، مغرب، ازبکستان، اردن و ... دیده می‌شود که در ادامه به مدال هایشان می‌پردازیم.

بر اساس سایت رسمی مسابقات، مسابقات روز نخست تکواندوکاران شنبه ۲۴ آبان ماه، در اوزان ۴۶- و ۵۷- کیلوگرم زنان و ۵۴- و ۷۴- کیلوگرم مردان پیگیری می‌شود که ساینا کریمی، هستی محمدی، امیرمحمد نصیر احمدی و علی خوش روش نمایندگان ایران هستند.

یکشنبه مصادف با روز دوم، مسابقات در اوزان ۵۱- و ۷۰- کیلوگرم بانوان و ۶۰- و ۸۲- کیلوگرم مردان برگزار می‌شود و روژان گودرزی و یلدا ولی نژاد در گروه بانوان و علی اصغر علی مرادیان و امیررضا صادقیان در گروه مردان به روی شیاپ چانگ می‌روند.

روز سوم و پایانی مسابقات نیز دوشنبه ۲۶ آبان ماه با برگزاری مبارزات اوزان ۶۳- و ۶۷- کیلوگرم بانوان، ۶۷- کیلوگرم و ۸۲+ کیلوگرم مردان و با حضور فاطمه اسکندرنیا و ملیکا میرحسینی و همچنین حامد اصغری و علی احمدی دنبال خواهد شد.

در این مسابقات اسامی نام آشنایی از جمله جواد آقایف از جمهوری آذربایجان (عنواندار جهان)، قاسم ماگمدوف از جمهوری آذربایجان (نایب قهرمان المپیک پاریس و دارنده برنز قهرمانی جهان چین)، سیف عیسی از مصر (قهرمان جهان در سال ۲۰۲۵ و عنواندار در المپیک توکیو)، کبری ایلگون از ترکیه (قهرمان جهان و عنوان دار رقابت‌های جایزه بزرگ و المپیک توکیو)، امیته گوگبان از ترکیه (قهرمان جهان در سال ۲۰۲۵)، سوده یارن کاودار از ترکیه (دارنده برنز جهان ۲۰۲۵ ووشی، جایزه بزرگ، یونیورسیاد و اروپا)، امره کوتلامیس آتسلی از ترکیه (عنوان دار جهان و جایزه بزرگ)، الیف سوده آکگول از ترکیه (دارنده نقره قهرمانی جهان ووشی)، نجم الدین قاسم خوجیف از ازبکستان (قهرمان جهان در سال ۲۰۲۵ ووشی)، سوتلانا اوسی پووا از ازبکستان (قهرمان جهان ووشی و نایب قهرمان المپیک پاریس، جسوربک جایسانوف از ازبکستان (طلای گرنداسلم، عنوان دار جایزه بزرگ و آسیا)، شوخرات سالائف از ازبکستان (عنوان دار آسیا و یونیورسیاد)، اوزادا سوبیرجونووا از ازبکستان (عنواندار جهان و آسیا)، دنیا ابوطالب از عربستان سعودی (نایب قهرمان جهان ۲۰۲۵، دارنده عنوان جهانی و آسیایی)، امیمه البوشتی از مراکش (قهرمان آفریقا و نایب قهرمان کشور‌های اسلامی قونیه)، ندی لعرج از مغرب (عنوان دار جایزه بزرگ و آفریقا)، صالح الشراباتی از اردن (نایب قهرمان المپیک و عنوان دار جایزه بزرگ)، زید کریم از اردن (نایب قهرمان المپیک پاریس و عنوان دار جایزه بزرگ)، زید الهلوانی از اردن (عنوان دار آسیا و بازی‌های آسیایی)، فیضه خرفان از اردن (دارنده برنز قهرمانی جهان ۲۰۲۵) در این دوره از رقابت‌ها دیده می‌شود.