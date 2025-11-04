

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر کل امور ورزشی و اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: مسابقات صعود کوهپیمایی ایثارگرسراسرکشور گرامیداشت شهدای دانش آموز که به مدت ۳ روز در شهرستان زیبای رامسر برگزارشد با برگزاری آیین اختتامیه و تجلیل از شرکت کنندگان به کار خود پایان داد.



ناصر علی نژاد با بیان اینکه ۸۰ ورزشکار جانباز قطع عضو و ایثارگر شیمیایی از ۱۶ استان در ارتفاعا ت رامسر باهم به رقابت پرداختند، افزود: هدف از برگزاری این مسابقات ایجاد شور و نشاط در بین جامعه ایثارگر کشور است.



وی ادامه داد: مسابقات تنیس روی میز بانوان و ورزش‌های همگانی ایثارگران در آینده نزدیک درشهرستان رامسر برگزار می‌شود.



سعید کهنسال مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران نیز با بیان آنکه میزبانی مسابقات جانبازان و جامعه ایثارگر کشور افتخاری برای استان است برپایی رویداد‌های ورزشی را گامی مؤثر برای نشاط، همدلی و تجدید خاطرات دانست.