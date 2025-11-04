بر اساس آمار پزشکی قانونی مازندران، از شروع طرح دریا در خرداد تا پایان آن در شهریورماه امسال، ۴۷ نفر در سواحل استان غرق شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: از خرداد تا پایان شهریورماه سال جاری و در طول اجرای طرح دریا، ۴۷ نفر در سواحل استان غرق شدند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۲ درصد افزایش داشته است.

علی عباسی با اشاره به اینکه ۴۲ نفر از غرق شدگان مرد و ما بقی زن هستند، افزود: ۸۵ درصد از غرق شدگان غیر بومی هستند.

وی در مورد پراکندگی جغرافیایی این حوادث گفت: شهرستان نوشهر با ۱۳ مورد، رامسر با ۷ مورد و بابلسر و تنکابن هرکدام با ۶ مورد غرق‌شدگی، بیشترین آمار را داشته‌اند. در مقابل، شهرستان‌های ساری، جویبار و نکا هیچ مورد فوتی ناشی از غرق‌شدگی گزارش نکرده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران افزود: بر اساس آمارها بیشترین ماهی که در آن غرق شدگی اتفاق افتاد مربوط به مرداد ماه با ۱۷، شهریور با ۱۶، تیر با ۱۳ و یک مورد در خرداد به ثبت رسید.



این مقام اجرائی در مورد سن قربانیان گفت: بیشترین قربانیان در گروه سنی ۱۱ تا ۲۰ سال با ۱۸ نفر و کمترین مورد در گروه سنی زیر ۱۰ سال با ۲ نفر ثبت شده است.

عباسی افزود: بیشتر این افراد با وجود توصیه‌ها و هشدارهای مکرر، محدوده‌های ایمن‌سازی‌نشده و خارج از طرح را برای شنا انتخاب کرده بودند.