به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علیرضا زنگنه با اشاره به اینکه اقتصاد ملایر به‌طور کامل بر پایه کشاورزی و باغداری استوار است، افزود: در حال حاضر ۱۳ هزار هکتار از باغات بارده شهرستان با تلاش و زحمت بانوان اداره می‌شود و بیش از ۸۰ درصد عملیات برداشت محصولات باغی، به‌ویژه زعفران، توسط بانوان انجام می‌گیرد.

او با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی جامع برای حمایت از بانوان فعال در حوزه کشاورزی، تأکید کرد: بسیاری از بانوان در حوزه فرآوری محصولات کشاورزی نیز فعالیت دارند و این ظرفیت عظیم نیازمند حمایت‌های هدفمند از سوی وزارت جهاد کشاورزی است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ملایر همچنین خواستار توجه ویژه به بیمه، تسهیلات مالی و توسعه صنایع تبدیلی در حوزه‌های دام، شیلات و باغبانی شد و از تلاش بانوان کارآفرین که نمایندگی سایر تولیدکنندگان را نیز بر عهده دارند، قدردانی کرد.

زنگنه با اشاره به برند جهانی ملایر در حوزه انگور و مبل، ابراز امیدواری کرد سفر مسئولان به این شهرستان منجر به تقویت جایگاه بانوان در اقتصاد کشاورزی شود.