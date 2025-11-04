پخش زنده
امروز: -
پنج قلاده یوزپلنگ آسیایی شامل یک یوز ماده بههمراه چهار توله، در شمال پناهگاه حیاتوحش میاندشت و شرق قرق اختصاصی اوزوم در شهرستان جاجرم مشاهده و بهصورت تصویری ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیرکل حفاظت محیطزیست استان گفت: ظهر روز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴، ابتدا شهروندان محلی و سپس محیطبانان پناهگاه میاندشت و همیاران قرق اوزوم موفق به مشاهده و تصویربرداری از این یوزها شدند.
شکاریان افزود: ثبت تصویر یوز مادر به همراه تولههایی که در سال جاری متولد شدهاند، نشانهای از پویایی زیستگاه و نتیجهی اقدامات حفاظتی موفق در پناهگاه میاندشت است که با تقویت گشتزنیها، مدیریت زیستگاه و مشارکت جوامع محلی به ثمر نشسته است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسان شمالی خاطرنشان کرد: پناهگاه حیاتوحش میاندشت بهعنوان یکی از مهمترین زیستگاههای یوز آسیایی کشور، بهطور مستمر زیر نظر تیمهای پایش قرار دارد و حفاظت از این گونهی در خطر انقراض در اولویت برنامههای محیطزیست استان قرار دارد.