رسانه‌های برجسته آمریکای لاتین با پوشش گسترده بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، اعلام کردند ایران هرگونه امکان همکاری با آمریکا را به توقف حمایت واشنگتن از رژیم صهیونیستی و خروج نظامیانش از منطقه منوط کرده است. این رسانه‌ها، اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای را تقویت موضع تقابلی ایران در برابر سیاست خارجی ایالات متحده توصیف کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، در پی بیانات مهم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، درباره شروط هرگونه تعامل با آمریکا، رسانه‌های متعدد در آمریکای لاتین این مواضع را به طور گسترده بازتاب دادند.

رسانه‌هایی همچون تله‌سور و پرنسا لاتینا در گزارش‌های خود با اشاره به افزایش تنش‌ها در منطقه، نوشتند: آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران، اطمینان داد تا زمانی که ایالات متحده به حمایت از اسرائیل و حفظ پایگاه‌های نظامی خود در خاورمیانه ادامه دهد، هیچ امکانی برای همکاری میان تهران و واشنگتن وجود ندارد.

این رسانه‌ها با اشاره به زمینه بیان این اظهارات، افزودند: این موضع‌گیری در شرایطی صورت می‌گیرد که تنش‌ها به دلیل افزایش حمایت آمریکا از اسرائیل و حضور نظامی این کشور در منطقه شدت گرفته است.

در ادامه این گزارش‌ها با تمرکز بر شروط تعیین‌شده از سوی رهبر انقلاب، آمده است: رهبرانقلاب ایران تأکید کرده است که ایران تحت هیچ شرایطی با کشوری که از دولت اسرائیل حمایت می‌کند، همکاری نخواهد کرد و وجود پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را مانعی اساسی برای هرگونه تلاش جهت عادی‌سازی روابط می‌داند.

رسانه‌های آمریکای لاتین در تحلیل خود این بیانات را نشانه‌ای آشکار از تداوم سیاست تقابلی تهران در برابر نقش ایالات متحده و متحدانش در تحولات اخیر خاورمیانه توصیف کردند و آن را خبری مهم در عرصه بین‌المللی دانستند.