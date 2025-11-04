پخش زنده
امروز: -
ویژهبرنامههای عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به روایت ۷۵ روز، در حرم مطهر رضوی، اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از معاونت تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی، همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره سلاماللهعلیها، ویژهبرنامه عزاداری و سوگواری با حضور عزاداران فاطمی، در حرم مطهر رضوی، برگزار میشود.
ویژهبرنامه صبح امروز (سهشنبه) از ساعت ۹ در رواق امام خمینی (ره) آغاز و میزبان زائران عزادار خواهد بود.
این مراسم با قرائت آیاتی از کلامالله مجید با تلاوت جلیل اشرفی، سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین عبدالله عبدوس، شعرخوانی سید ابوالفضل مبارز و مرثیهسرایی رضا آتشبار، همراه است.
مراسم عزاداری شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) در شام شهادت نیز، بعد از اقامه نماز مغرب و عشا، در رواق امام خمینی (ره)، با قرائت زیارت امینالله با نوای مسعود پیرایش، آغاز میشود.
سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین سید حمید میرباقری، قرائت دعای توسل و مرثیهخوانی با نوای سید مجید بنیفاطمه، از دیگر برنامههای این مراسم خواهد بود.
همچنین به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ویژهبرنامه عزاداری ویژه بانوان با عنوان «در سوگ ریحانه الرسول (ص)»، در رواق نجمه خاتون برگزار میشود.