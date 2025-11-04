به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،رییس هیات والیبال شهرستان بیضا گفت: مسابقات والیبال چهار نفره یادواره شهدای اقتدار با شرکت ۶ تیم در این شهرستان آغاز و در نخستین روز خود، تیم‌های شهدای جاری آباد، دهیاری باباکوهک و آکادمی نبوی به ترتیب مقابل تیم‌های قوام آباد، دانا سراب و شهدای بانش به برتری رسیدند.

زراعت پیشه افزود: این مسابقات در یک گروه و به صورت دوره‌ای در سالن مجموعه ورزشی شهدای شهرستان بیضا آغاز شده است.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.