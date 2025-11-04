پخش زنده
دانههای چیا یکی از خوراکیهای هستند که فواید بسیاری برای تمام اعضای بدن دارد، با استفاده درست از این دانههای گیاهی میتوان از خواص بی نظیر آن بهرهمند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، دانههای زیبا و ریز چیا مزایای سلامتی بیشماری برای بدن انسان دارند. دانههای چیا به دلیل داشتن فیبر و چربیهای امگا ۳ موجود در آن که بسیار زیاد مورد نیاز انسان است، دانههای چیا از گیاهان گلدار و از خانواده نعنا میباشند.
افزودن دانههای چیا به وعدههای غذایی روزانه باعث تقویت انرژی شما میشود و به شما در کاهش چربی کمک میکند. یک وعده (۲۸ گرم) دانه چیا حاوی:
فیبر:۱۱ گرم
پروتئین:۴ گرم
چربی:۹ گرم (۵ گرم از آن امگا ۳) است.
کلسیم:۱۸ ٪ از نیاز روزانه
منگنز:۳۰ ٪ از نیاز روزانه
منیزیم:۳۰ ٪ از نیاز روزانه
فسفر:۲۷ ٪ از نیاز روزانه
از خستگی جلوگیری میکند:
جدا از انواع خاصی از ماهی ها، دانههای چیا منبع بسیار خوبی از اسیدهای چرب امگا ۳ هستند. این عنصر برای بدن ضروری است، زیرا بسیاری از عملکردهای بدن را فعال میسازد. مطالعات همچنین نشان میدهد که مصرف دانههای چیا باعث افزایش عملکرد تمرین میشود؛ بنابراین چنانچه در بخش سلامت نمناک کامل توضیح خواهیم داد جایگزین خوبی برای نوشیدنیهای انرژی زا است. این ماده سوخت و ساز بدن را تقویت میکند، که انرژی بیشتری در بدن ایجاد میکند و در نتیجه باعث کاهش و جلوگیری از خستگی میشود.
سلامت دستگاه گوارش را بهبود میبخشد:
روشهای زیادی وجود دارد که سلامت دستگاه گوارش شما میتواند از دانههای چیا، بهرهمند شود. محتوای بالای فیبر آن، روده را تنظیم میکند و توانایی آن در جذب مقادیر زیاد آب باعث میشود تا مدت طولانی تری احساس راحتی کنید، بنابراین خطر پرخوری را به حداقل میرساند.
وزن را کاهش میدهد:
مقادیر بالای فیبر در رژیم غذایی به همراه میزان کربوهیدرات و چربی آن و عدم وجود کلسترول، همه این ترکیبات را تشکیل میدهند تا دانههای چیا را به عنوان یک محصول غذایی عالی تبدیل کنند که به طور موثری وزن را کاهش داده و کنترل میکند و همچنین یکی از بهترین منابع پروتئین گیاهی است.
مطالعات نشان میدهد که اضافه کردن یک وعده دانه چیا در رژیم غذایی شما میتواند به سوزاندن چربی شکم کمک کند. این کار را با کاهش بافت چربی احشایی، بافت چربی شکمی انجام میدهد که باعث کاهش متابولیسم بدن میشود.
یکی از عللی که بذرهای چیا به عنوان یک غذای فوق العاده شناخته میشوند به این دلیل است که میتوانند تا ۱۰ برابر وزن خودشان آب را جذب کنند و این ویژگی باعث بهبود جذب مواد مغذی و الکترولیتها میشود و بدن را برای مدت طولانی طولانی هیدراته نگه میدارد. علاوه بر این، هضم غذا را کند میکند، بنابراین شما را برای مدت طولانی تری سیر نگه میدارد.
کنترل و درمان دیابت:
یکی از بزرگترین مشکلات دیابت، افزایش ناگهانی میزان قند بعد از هر وعده غذایی است. دانههای چیا با این مشکل کاملاً مؤثر مبارزه میکنند. کربوهیدراتها و نشاسته موجود در آنها در مقایسه با وعدههای معمولی به آرامی در بدن آزاد میشوند. آزاد سازی آهستهتر به معنای جذب بهینه توسط هر سلول بدن است. این باعث کاهش اتکا به انسولین برای کنترل میزان قند بدن میشود.
از بیماریهای قلبی جلوگیری میکند:
غذاهای سرشار از اسیدهای چرب امگا ۳، مانند دانههای چیا، از نظر فواید قلبی بسیار مناسب هستند. این دانهها چربیهای خوبی هستند که با جلوگیری از حداقل رساندن میزان اسیدهای چرب امگا ۶ در خون، مانع از بروز بیماریهای قلبی میشوند بنابراین، این امر استرس سیستم قلبی عروقی را به حداقل میرساند.
مبارزه با سرطان دهانه رحم و سرطان پستان:
دانه چیا منبع غنی از یک اسید امگا ۳ است که به اسید آلفا لیپوئیک یا ALA معروف است. مطالعات نشان میدهد که ALA رشد سلولهای سرطانی را در موارد سرطان دهانه رحم و سینه به حداقل میرساند. فواید ALA تا حد مرگ سلولهای سرطانی است، بدون اینکه تأثیر منفی بر سلولهای سالم بگذارد.
سلامت دندان را افزایش میدهد:
بارزترین دلیل مصرف دانه چیا برای دندانهای شما عالی است، زیرا سرشار از کلسیم است. با این حال، فسفر و ویتامین A، که در دانههای چیا فراوان هستند، در تقویت دندانها نیز نقش بسزایی دارند.
این مواد با هم دهان را سالم نگه میدارند علاوه بر این، دانه چیا همچنین سرشار از روی است که از تجمع رسوب در اطراف دندانهای شما جلوگیری میکند. این به نوبه خود از پوسیدگی جلوگیری میکند و خاصیت ضد باکتریایی دارد که باعث میشود بوی بد دهان و میکروبها نیز از بین بروند.
فشارخون را کنترل میکند:
دانههای چیا برای کنترل فشار خون شناخته شدهاند. فشار خون بالا یکی از بزرگترین دلایل بیماری هیپرتانسیون است. در حقیقت، مطالعات نشان دادهاند که وجود دانههای چیا در رژیم غذایی شما به طور منظم همان تأثیر مصرف مرتب داروهای فشار خون بالا را در بدن شما دارد.
کنترل فشار خون
از آرتروز جلوگیری میکند:
اسیدهای چرب امگا ۳، که در دانههای چیا به وفور یافت میشوند، به عنوان یک ماده ضد التهاب عمل میکنند. عنصر خاصی که به این فواید کمک میکند با نام آلفا لنولیک اسید یا ALA شناخته میشود که التهاب شریانها و مفاصل را کنترل میکند. مطالعات تخمین میزنند که حداقل ۴ گرم از دانههای چیا در روز برای کنترل و جلوگیری از آرتریت کافی است.
بارداری سالم را تسهیل میکند:
دانههای چیا با تمام خوبی که دارند، یک رژیم غذایی عالی برای خانمهای باردار محسوب میشوند. بارداری میتواند موارد بسیاری از جمله کمبود ویتامین و مواد معدنی، خستگی و قند خون بالا را ایجاد کند.
از آنجا که دانههای چیا از نظر بسیاری شاملویتامینها و مواد معدنی ضروری هستند، مصرف یک وعده کوچک این دانهها هر روز میتواند از بروز کمبودهای کلسیم، فسفر و منیزیم جلوگیری کند. همچنین باعث تقویت انرژی میشود، زیرا روند تبدیل کربوهیدراتها و قندها را کند میکند.
دانههای چیا مادهای مانند ژلاتین را درون معده ایجاد میکند که هضم را کند میکند. این اطمینان حاصل میکند که سطح قند خون پایدار است و نوسان ندارد. اگر این فواید کافی نبودند، در عوض دانههای چیا، غنی از اسیدهای چرب امگا ۳ میباشند که رشد مغزی در جنین را امکان پذیر میکنند.
در حالی که ماهی همچنین منبع خوبی از امگا ۳ است، میزان جیوه در ماهی میتواند تأثیر منفی بر روی جنین داشته باشد، به همین دلیل دانههای چیا جایگزین بسیار خوبی هستند.
افزایش کلسترول خوب (HDL):
شما در بدن کلسترول خوبی دارید که باید افزایش یابد، اما برخی از افراد دارای کلسترول بد بالاتری هستند و نشانههای خطر را در بزرگتر شدن بیماریهای خطرناک نشان میدهد. دانههای چیا در کمک به افزایش سطح HDL یا همان کلسترول خوب در بدن شما عالی هستند و میتواند راه حلی برای رژیم شما باشد.
هضم آسان:
اگر معمولاً قبل از خوردن غذا دانههای کتان را خرد میکنید، لازم نیست این کار را برای مصرف دانههای چیا انجام دهید. میتوانید به سادگی آنها را در سالاد خود بپاشید و مصرف کنید. با این کار دیگر نیازی به صرف وقت و انرژی زیادی در خرد کردن دانههای چیا ندارید.
اسید چرب امگا ۳:
دانه چیا حاوی ۶۰ درصد امگا ۳ است به همین دلیل از غنیترین منابع گیاهی اسیدچرب مثل آلفا لینولنیک اسید، یاای الای بشمار میرود این ماده به کاهش التهاب، پایین امدن کلسترول و بالا رفتن عکملکرد شناختی کمک میکند.
آنتی اکسیدان:
دانه چیا غنی از آنتی اکسیدان است که برای محفاظت از بدن در برابر پیری، رادیکالهای آزاد، سرطان مفید است. هم چنین آنتی اکسیدان بالای چیا باعث میشود پوسته اش ماندگاری بالایی داشته باشد. این دانه تقریبا ۲ سال خارج از یخچال میماند.
بدون گلوتن:
دانهی چیا گلوتن یا غلات ندارد به همین منظور میتوانید از آن در رژیم غذایی بدون گلوتن استفاده کنید.
رفع اختلال در سوخت و ساز چربیها:
دانهی چیا تری گلیسیرید و کلسترول را پایین میآورد و به عنوان منبع چربی خوراکی شناخته میشود در حالی که اچ دی ال یا کلسترول “خوب” را افزایش میدهد. وقتی دانه چیا را جایگزین دیگر منایع چربی از جمله روغن ذرت، آلفا لینولنیک اسید موجود در آن میکنید میتواند از میزان تری گلیسیرید بالا پیشگیری کند و چاقی را کاهش دهد.
استفاده آسان:
منظور از استفاده آسان در اینجا این است که دانههای چیا میتوانند بدون تغییر طعم به بسیاری از غذاها و نوشیدنیها اضافه شوند و در غذاهایی که چیا به آن اضافه شده است، طعم و مزه قابل توجهی ایجاد نمیشود.
دریافت بیش از حد دانههای چیا باعث میشود دستگاه گوارش شما بهتر عمل کند، به خصوص اگر از منابع فیبری زیاد استفاده نکنید. اگر فکر میکنید بیشتر از این نیاز دارید یک یا یک و نیم قاشق غذاخوری برای مصرف منظم روزانه کافی است.
افزایش انرژی:
وقتی برای شروع روز خود چیزی در صبح میخورید، هدف اصلی شما تقویت انرژی است تا تمام فعالیتهای روزمره خود را به درستی انجام دهید. اضافه کردن دانه چیا به صبحانه شما میتواند یک ایده خوب باشد، زیرا آنها حاوی ویتامینهای B، تیامین و نیاسین هستند که میتوانند غذاهای موجود در بدن شما را به انرژی تبدیل کنند. آنها همچنین برای سیستم عصبی و مغز، تغذیه خوبی هستند.
افزایش جذب آهن:
همه افراد برای کمک به اکسیژن موجود در بدن خود در قسمتهای مورد نیاز، به آهن نیاز دارند. جذب آهن به بدن شما بسیار ساده است. فقط روزانه حدود دو قاشق غذاخوری دانه چیا بخورید و ۱۲ درصد آهن مورد نیاز بدن را تامین کنید.
جذب ویتامین E:
ویتامین E مخصوصاً برای پوست شما بسیار مهم است. توانایی بدن شما در جذب ویتامین E با خوردن روزانه دانه چیا افزایش مییابد. سلنیوم دارای عملکردی به عنوان نوعی آنتی اکسیدان است. حافظت بدن از رادیکالهای آزاد با استفاده از این دانه کوچک بسیار آسان است، اما مطمئناً شما نباید فقط به این غذای فوق العاده وابسته باشید.
بهبود عملکرد اعصاب:
منیزیم و مس موجود در دانههای چیا مواد مغذی مهمی برای سیستم عصبی شما هستند. آنها سیستم عصبی را سالم نگه میدارند و به درستی کار میکنند. همچنین، آنها برای تقویت متابولیسم شما هنگام تشکیل گلبولهای قرمز مورد نیاز هستند.
سرشار از آنتی اکسیدان:
این آنتی اکسیدانها از چربیهای حساس موجود در دانهها در برابر سفت شدن محافظت میکنند. گرچه در مورد فواید مکملهای آنتی اکسیدانی بحث شده است، اما محققان قبول دارند که دریافت آنتی اکسیدان از مواد غذایی میتواند اثرات مثبتی بر سلامتی داشته باشد.
از همه مهمتر، آنتی اکسیدانها با تولید رادیکالهای آزاد مبارزه میکنن، که میتواند به مولکولهای سلولی آسیب برساند و به پیری و بیماریهایی مانند سرطان منجر گردد.
تخمهای چیا از نظر پروتئین با کیفیت بالا:
دانههای چیا حاوی مقدار مناسبی پروتئین هستند. آنها همچنین تعادل خوبی از اسیدهای آمینه اساسی دارند، بنابراین بدن شما باید از پروتئین خود استفاده کند. پروتئین دارای مزایای سلامتی مختلفی است و تاکنون مهمترین ماده مغذی رژیم غذایی مناسب برای کاهش وزن است.
دریافت پروتئین زیاد اشتها را کاهش میدهد و نشان داده شده است که افکار وسواسی در مورد غذا را ۶۰ ٪ و میل به تنقلات در شب را ۵۰ ٪ کاهش میدهد. دانههای چیا واقعاً یک منبع پروتئین عالی هستند، به خصوص برای افرادی که محصولات حیوانی کمی میخورند.
کاهش وزن و لاغری با دانه چیا:
یکی از دانههایی که به تسریع کاهش وزن کمک میکند دانه چیا است. دانههای چیا به دلیل مقدار بالای فیبر محلول و نامحلول، به علاوه آنتی اکسیدان شهرت خاصی دارند. آنها همچنین شامل اسیدهای چرب امگا ۳ و آمینو اسیدهای ضروری نیز هستندو در واقع جذب منظم آنها به مبارزه با هضم کند و یبوست کمک میکند و چربی شکمی را کاهش میدهند.
مبارزه با آکنه و چین و چروک:
اگر امگا ۳ به دلیل داشتن مزایای سلامتی و زیبایی آن بسیار شناخته شده است، دانههای چیا همچنین با سطح بالایی از این اسید چرب که به پوست شما احتیاج دارد، بسته بندی شدهاند که با پایین نگه داشتن افسردگی شما فعالیت میکنند تا پوست شما دچار استرس نشود و این یک پیشگیری خوب برای چین و چروک و آکنه است.
ارائه پوست نرم و صاف:
نه تنها امگا ۳ موجود در دانههای چیا که برای پوست شما لازم است، بلکه غنی بودن آنتی اکسیدان حاوی ضروری است. با خوردن مرتب دانههای چای میتوانید صافی و لطافت پوست خود را حفظ کنید. محافظت از پوست در برابر رادیکالهای آزاد که میتواند با نشان دادن برخی از علائم پیری مانند چین و چروک باعث ایجاد استرس شود، با مصرف این دانه سالم کار سادهای است.
ایجاد پوست زنده تر:
در حالی که هورمونها و افسردگی تأثیر قابل توجهی بر سلامت پوست شما دارند، سطح انسولین در بدن شما نیز همین کار را انجام میدهد. باید ثبات سطح قند در خون شما حفظ شود تا از هوس تنقلات و غذاهای ناسالم به خصوص در شب جلوگیری شود. در صورت پرخوری سطح انسولین در بدن شما ناپایدار خواهد بود و برای تقویت آنها به فیبر حاصل از دانههای چیا، که به مقدار بسیار زیادی وجود دارند، نیاز دارید.
تثبیت انسولین:
سطح مناسب انسولین باعث میشود بدون نیاز به احساس ولع تنقلات هر روز احساس آرامش کنید. فیبر باعث میشود تا مدت زمان طولانی احساس سیر شدن داشته باشید و سیستم گوارشی شما نیز میتواند در همان زمان تثبیت شود. نوع فیبر موجود در دانههای چیا منحصربهفرد است، زیرا آنها به راحتی توسط آب قابل جذب هستند تا پوست شما اثر بدی از عادت ولع شما نداشته باشد.
مبارزه با علائم پیری:
دانههای چیا با استفاده از روی، در مقابله با ایجاد لکههای پوستی شما ضمن مبارزه با التهاب مفید هستند. روی به عنوان یکی از مهمترین مواد معدنی برای جلوگیری از علائم پیری شناخته شده است. خبر خوب این است که روی موجود در دانههای چیا به مقدار زیادی در دسترس است که پوست شما میتواند از مزایای آن استفاده کند.
بهبود درخشندگی پوست:
پوست سالم از بدن و ذهن سالم ناشی میشود، چون بدن شما دچار استرس میشود، پوست نیز حس یکسانی خواهد داشت. یکی از مواد معدنی مهم دانههای چیا که بدن شما را تأمین میکند، منیزیم است که در تنظیم قند خون، عملکرد سیستم عصبی شما و افزایش انرژی شما فوق العاده است.
وقتی این سه فایده برای بدن شما حاصل شود، خون میتواند به درستی جریان یابد و این برای پوست شما بسیار مهم است. عملکرد منیزیم تثبیت سطح هورمونها در بدن شماست که این یکی از عوامل سالم بودن پوست است. هنگامی که خون به خوبی جریان مییابد، پوست شما درخشش میکند و سرزنده به نظر میرسد.
باعث پوست محکم تر:
مطمئناً خانمها با کلاژن آشنا هستند، زیرا معمولاً در محصولات زیبایی و مکملها وجود دارد. اعتقاد بر این است که کلاژن به پوست محکم تر، قویتر و نرمتر کمک میکند این بیشتر برای ضد پیری استفاده میشود، اما زنان جوان نیز به این مؤلفه مشتاق هستند.
کلاژن از پروتئین حاصل میشود و توسط اسید آمینه تشکیل میشود، این همان چیزی است که دانههای چیا آن را برای بدن شما ارائه میدهند گرچه بسیاری از غذاهای دیگر نیز در سطح خوبی دارای پروتئین هستند. جالب این است که پروتئین موجود در دانههای چیا به راحتی قابل جذب است بنابراین میتوانید آنها را در رژیم غذایی خود بگنجانید تا فرصت بیشتری برای بدست آوردن کلاژن بیشتر برای بدن فراهم آورید.
جلوگیری از پف کردن پوست:
سطح پتاسیم موجود در دانههای چیا بسیار غنی است و این در تنظیم فشار خون مفید است. ظاهر نفخ بر روی پوست شما میتواند ناشی از استرس است که هنگام فشار خون بالا احساس میکنید. آرام کردن فشار خون با پتاسیم باعث میشود پوست شما نیز آرامتر شود. مدتی از هر نوع غذای فرآوری شده یا شور خودداری کنید تا سطح خون و ضربان قلب تان ثابت بماند و از احساس عصبی جلوگیری شود.
مرطوب کننده پوست:
اگر فرآوردههای لبنی مانند شیر به دلیل غنی بودن کلسیم شناخته شده باشند، دانههای چیا سطح کلسیم بالاتری نسبت به آنها دارند؛ بنابراین اگر برای مرطوب نگه داشتن پوست به کلسیم نیاز دارید، میتوانید این را به رژیم غذایی خود اضافه کنید. به خصوص برای کسانی که به دلیل خاصیت حساسیت زایی نمیتوانند محصولات لبنی را تحمل کنند، این میتواند یک راه حل خوب باشد. این خواص دندانها و استخوانهای شما را قویتر میکنند.
عوارض جانبی و آلرژیهای گیاه چیا
مانند هر غذای فوق العاده، زیاده روی در مصرف دانههای چیا عوارضی دارد که شامل:
مشکلات گوارش و معده:
مطالعات تجربیات ناراحتی در معده را گزارش میکنند، به خصوص هنگامی که دانهها در مقادیر زیادی مصرف میشوند. این به آن دلیل است که دانههای چیا از نظر فیبر غلظت بالایی دارند اما، با مصرف این دانهها در مقادیر متوسط، مانند همه مواد غذایی، نوشیدن آب زیادی، خطر این ناراحتی میتواند به حداقل برسد.
کاهش غلظت خون:
افرادی که دچار اختلال رقیق بودن خون هستند یا اختلال خونریزی دارند باید از دانههای چیا خودداری کنند. حداقل آنها باید قبل از اینکه دانههای چیا را در رژیم غذایی وارد کنند با پزشک صحبت کنند.
حساسیت:
برخی افراد ممکن است متوجه شوند که به دانههای چیا حساسیت دارن، اگرچه این موارد غیر معمول است. در صورت مشاهده هرگونه علائم واکنش آلرژیک، افراد باید از خوردن دانه چیا دست بردارند. علائم آلرژی غذایی ممکن است شامل استفراغ، اسهال و خارش لب یا زبان باشد.
اعتیاد:
دانههای چیا ماده شیمیایی دارد که در برخی افراد میتواند اعتیاد ایجاد کند البته در همه افراد اینگونه نیست. میتوانید ابتدا مقدار کمی از آنها را مصرف و مدتی فاصله بیندازید و دوباره شروع به مصرف دانهها کنید تا به آنها اعتیاد پیدا نکنید.
نفخ:
اگر دانههای چیا را بیشتر از حد نیاز مصرف کنید ممکن است دچار نفخ شوید، زیرا معده با گاز پر میشود بنابراین توصیه میشود روزانه فقط یک تا یک و نیم قاشق غذاخوری دانهی چیا را مصرف و در آن زیاده روی نکنید.
مسمومیت:
اگر هنگام خرید دقت کافی را نداشته باشید ممکن است دچار مسمویت شوید، زیرا نمیدانید این دانهها چطور پرورش پیدا کردهاند، چون برخیها با آفت کشهای شیمیایی رشد میکنند بنابراین سعی کنید محل مناسب را برای خرید دانههای چیا انتخاب کنید.
مصرف بیش از حد ویتامین:
اگر دانه چیا را میخورید، مکملهای ب ۱۷ را مصرف نکنید، زیرا خوردن این دو با هم خطرناک است؛ بنابراین بهتر است قبل از مصرف با پزشک صحبت کنید، چون برخی خوراکیها و داروها ویتامین ب ۱۷ دارند که ما از آگاهی داریم.
فشار خون پایین:
دانههای چیا فشار خون را پایین میآورند و افرادی که فشار پایین دارند از خوردن آن صرف نظر کنند.