

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رییس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد نیرو‌های مسلح در حاشیه مسابقات وزنه برداری ارتش‌های جهان در بابلسر با بیان اینکه مسابقات تکواندوی سیزم سال آینده در ایران برگزار می‌شود، گفت: ایران ۶۷ سال است که عضو سیزم است و در طول این سال‌ها نماینده‌ای در دبیرخانه جهانی سیزم نداشت، اما با مساعدت و پیگیری شهید باقری نماینده‌ای از ایران به این دبیرخانه اعزام شد.

امیرسرتیپ جمشید فولادی با بیان اینکه سیزم بعد از کمیته ملی المپیک معتبرترین انجمن و اتحادیه ورزشی جهان است، افزود: ما طرح پنج ساله‌ای برای حضور در سیزم به هیات رئیسه ستاد کل نیرو‌های مسلح ارائه شده است.





او ادامه داد: یکی از برنامه‌های ایران حضور موفق در المپیک ۲۰۲۷ سیزم است و تیم‌ها اردو‌های آمادگی خود را در زمان‌های مختلف و برنامه ریزی شده انجام می‌دهند.





رییس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد نیرو‌های مسلح در خصوص مسابقات وزنه برداری ارتش‌های جهان نیز گفت: در این رقابت‌ها بیش از ۶۰ نفر از هشت کشور مانند روسیه، ازبکستان، قزاقستان و کره شمالی حضور دارند.





امیرسرتیپ جمشید فولادی افزود: حضور این کشور‌ها که برخی از آنان قهرمانان جهان و المپیک دارند نشان دهنده سطح بالای رقابت‌ها در این رویداد ورزشی است.





او با بیان اینکه فدراسیون جهانی این رقابت‌ها را به صورت رسمی زیر نظر کمیته فنی بین‌المللی برگزار می‌کند، ادامه داد: این مسابقات نشانگر همبستگی و دوستی میان نیرو‌های مسلح کشور‌های شرکت‌کننده است و ایران افتخار می‌کند میزبان چنین رویداد ورزشی مهمی است.

رقابت‌های وزنه برداری سیزم از دیروز آغاز شد ودر روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه ادامه خواهد داشت.





در روز نخست این رقابت‌ها در وزن ۶۰ و ۶۵ کیلوگرم وزنه برداران کره شمالی رتبه اول و دوم را از آن خود کردند و وزنه برداران روسیه و ایران نیز روی سکو قرار گرفتند.