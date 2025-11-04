به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ نصرالله بیگلری گفت: به‌منظور برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان، محدودیت‌های تردد و ممنوعیت توقف وسایل نقلیه در مسیرهای مشخصی از سطح شهر اعمال خواهد شد.

وی با اشاره به محدوده برگزاری مراسم افزود: این مراسم از تقاطع ابن‌شهرآشوب، خیابان جمهوری، میدان ساعت، خیابان ۱۸ دی تا میدان شهدا برگزار می‌شود.

رئیس پلیس راهور مازندران در تشریح جزئیات محدودیت‌ها گفت: از ساعت ۷ صبح روز سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ تا پایان مراسم، توقف هرگونه وسیله نقلیه در خیابان‌های فردوسی، جمهوری، ۱۸ دی، میادین ساعت و شهدا و همچنین خیابان‌های اطراف محل برگزاری مراسم ممنوع است و در صورت مشاهده، خودروها توسط یدک‌کش به پارکینگ منتقل خواهند شد.

سرهنگ بیگلری ادامه داد: همچنین از ساعت ۸:۳۰ صبح همان روز، تردد هرگونه وسیله نقلیه در مسیرهای منتهی به محدوده مراسم از جمله میدان شهیدان قاسمی، خیابان فردوسی، تقاطع ابن‌شهرآشوب، خیابان جمهوری، میدان ساعت، خیابان ۱۸ دی، سه‌راه مازیار و طبرسی، تقاطع مدرس، سه‌راه خیام و آرش، ضلع غربی تقاطع معلم، سه‌راه آرش و ملامجدالدین به سمت میدان شهدا ممنوع خواهد بود.

وی از شهروندان خواست با عوامل پلیس راهور و نیروهای انتظامی همکاری لازم را داشته باشند و برای تردد از مسیرهای جایگزین نظیر خیابان‌های جام‌جم، بلوار عسکری محمدیان، داراب، رودکی، بلوار شمشیربند و بزرگراه‌های درون‌شهری سلیم بهرامی و حضرت ولی‌عصر(عج) استفاده کنند.