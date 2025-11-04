محدودیت‌های ترافیکی مراسم ۱۳ آبان، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در شیراز اعلام شد.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، رئیس پلیس راهور فارس گفت:مراسم روز دانش آموز ساعت ۹ صبح کنار ارگ کریم خان شیراز (میدان شهرداری) با حضور دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم آغاز می‌شود.

سرهنگ کورش کریمی افزود: محدودیت‌های ترافیکی مقطعی در مسیر بولوار هجرت به سمت میدان شهدا، سه راه پیروزی و همه انشعابات آن و همچنین کنارگذر زند شرقی (دهنادی) به سمت میدان شهدا اجرا می‌شود و تا پایان مراسم ادامه دارد.