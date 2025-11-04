به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محمد رضا رمضانی در دیدار با مدیرکل امور عشایری استان گفت: به منظور بهره مندی عشایر استان از نعمت برق، ۳۰۰ سامانه خورشیدی قابل حمل با ظرفیت ۱۰۰ وات تا پایان سال به آن‌ها واگذار خواهد شد.

وی افزود: با توجه به این که عشایر خراسان شمالی یکی از تامین کنندگان زنجیره غذایی در استان و کشور هستند در راستای حمایت و بهره مندی آن‌ها از نعمت برق این پنل‌های خورشیدی قابل حمل تحویل آن‌ها می‌شود.

وی با بیان این که اعتبار این دستگاه‌ها از محل تملک دارایی‌های شرکت توانیر است، خاطر نشان کرد: مراحل برگزاری مناقصه این دستگاه‌ها در حال برنامه ریزی است.

رمضانی گفت: احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان می‌تواند کمک به سزایی در رشد و توسعه خراسان شمالی و سرمایه گذاری گسترده در این استان کند.

عشایر خراسان شمالی بیش از ۶۰۰ هزار واحد دامی در اختیار دارند و ۹۰ درصد درآمد آنان وابسته به دام است و مابقی از از محل تولید صنایع دستی، جمع آوری گیاهان دارویی و زراعت و باغداری تامین می‌شود.

عشایر خراسان شمالی با تولید ۲۵ درصد گوشت استان، هشت درصد گوشت قرمز عشایر کشور را تولید می‌کنند.