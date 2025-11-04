پخش زنده
کارگاه بین المللی "جستجو و بازپیوند خانواده" با حضور رابطان جستجو از استان های مختلف کشور در اصفهان آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: این کارگاه با هدف آموزش تخصصی در زمینه جستجو و بازپیوند خانوادههای جداشده تا فردا در اصفهان ادامه دارد.
محسن مومنی افزود: این دوره آموزشی با هدف ارتقای دانش، مهارت و آمادگی رابطان جستجو در حوزه بازپیوند اعضای خانوادههای جداشده در مسیر مهاجرت، بحرانها، سوانح طبیعی و مخاصمات مسلحانه در حال برگزاری است.
به گفته وی در این کارگاه، شرکتکنندگان با موضوعاتی همچون روشهای شناسایی افراد مفقود، برقراری مجدد تماس بین اعضای خانواده، اصول اخلاقی و انسانی در پیگیری وضعیت افراد جدا افتاده و سازوکارهای بینالمللی حمایت از خانوادههای آسیبدیده آشنا میشوند.
این دوره با همکاری معاونت امور بین الملل جمعیت هلال احمر کشور و کمیته بینالمللی صلیب سرخ و با بهرهگیری از تجربیات ملی و منطقهای طراحی شده و بخشی از مأموریت بشردوستانه جمعیت هلالاحمر در حفظ کرامت انسانی و بازگرداندن آرامش به خانوادههای آسیبدیده به شمار میرود.