کارگاه بین المللی "جستجو و بازپیوند خانواده" با حضور رابطان جستجو از استان های مختلف کشور در اصفهان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: این کارگاه با هدف آموزش تخصصی در زمینه جستجو و بازپیوند خانواده‌های جداشده تا فردا در اصفهان ادامه دارد.

محسن مومنی افزود: این دوره آموزشی با هدف ارتقای دانش، مهارت و آمادگی رابطان جستجو در حوزه بازپیوند اعضای خانواده‌های جداشده در مسیر مهاجرت، بحران‌ها، سوانح طبیعی و مخاصمات مسلحانه در حال برگزاری است.

به گفته وی در این‌ کارگاه، شرکت‌کنندگان با موضوعاتی همچون روش‌های شناسایی افراد مفقود، برقراری مجدد تماس بین اعضای خانواده، اصول اخلاقی و انسانی در پیگیری وضعیت افراد جدا افتاده و سازوکارهای بین‌المللی حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده آشنا می‌شوند.

این دوره با همکاری معاونت امور بین الملل جمعیت هلال احمر کشور و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و با بهره‌گیری از تجربیات ملی و منطقه‌ای طراحی شده و بخشی از مأموریت بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر در حفظ کرامت انسانی و بازگرداندن آرامش به خانواده‌های آسیب‌دیده به شمار می‌رود.