مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد: محور مهریز–عقدا به دلیل تراکم بالای صنایع و خشکی شدید اقلیم، به یکی از آلودهترین مناطق استان تبدیل شده است.
اکبری، در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد با اشاره به وضعیت نگرانکننده آلودگی در محور مهریز–عقدا اظهار کرد: دشت یزد–اردکان یا همان محور مهریز–عقدا یکی از پرتراکمترین نواحی صنعتی استان است که در طول سالها بیش از ۶۰۰ واحد صنعتی سنگین و نیمهسنگین در آن مستقر شدهاند. علاوه بر این، تغییر کاربریهای متعدد، جادههای خاکی دسترسی به معادن و مزارع، و اراضی کشاورزی رهاشده که فاقد پوشش گیاهی هستند، موجب افزایش گرد و غبار و آلودگی در این منطقه شده است.
وی با بیان اینکه پایشهای مستمر در محور یادشده انجام میشود، افزود: در آخرین دوره پایش، حدود ۳۰۰ واحد صنعتی در فهرست صنایع آلاینده قرار گرفتند. این واحدها موظف به پرداخت جرایم محیط زیستی به خزانه و دارایی هستند؛ جریمههایی که در عمل آنها را وادار کرده تا هزینههایی برای نصب سیستمهای کنترل آلودگی مانند بکفیلتر، تصفیهخانه فاضلاب، و روشهای کاهش گرد و غبار صرف کنند.
اکبری با اشاره به اینکه آلودگی هوای صنایع تنها از دودکشها ناشی نمیشود، تصریح کرد: در حالی که اغلب خروجیهای اصلی کارخانهها زیر حد استاندارد قرار دارند، اما منابعی، چون سنگشکنها، واحدهای خردایش، نوار نقالهها، دپوها و مسیرهای انتقال مواد اولیه نیز آلودگی زیادی تولید میکنند. گاهی نیز برخی صنایع در ساعات خاصی از شبانهروز بهدلیل عدم مراقبت یا بیتوجهی، موجب افزایش مقطعی آلودگی میشوند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست یزد خشکی شدید هوا را یکی از عوامل تشدیدکننده آلودگی دانست و گفت: پاییز امسال بسیار خشک بود و بهدلیل پایین بودن رطوبت هوا و خاک، اغلب مناطق اطراف شهرها، جادههای خاکی و زمینهای لخت به چشمههای گرد و غبار تبدیل شدهاند. وقتی این گرد و غبار طبیعی با آلودگی صنایع ترکیب میشود، شرایط بهمراتب بحرانیتر میشود.
وی ادامه داد: امیدواریم با نخستین بارندگی، بخشی از محدودههای بیابانی و مناطق دستکاریشده تثبیت شود و از میزان آلودگی کاسته شود. در همین راستا، اقداماتی برای الزام واحدهای صنعتی و معدنی به استفاده از مواد تثبیتکننده مانند کلرید کلسیم یا پتاس در جادههای خاکی و محوطههای کارخانهها آغاز شده است. همچنین آسفالت یا بتن کردن مسیرهای داخلی صنایع از دیگر روشهایی است که میتواند در کاهش گرد و غبار مؤثر باشد.
اکبری از راهاندازی تیم جدید پایش آلودگی در محور مهریز–عقدا خبر داد و گفت: با همکاری نظام مهندسی، تیمی در حال آموزش است که از ابتدای آذر بهصورت شبانهروزی با خودروهای مخصوص در این محور گشتزنی خواهند کرد تا ضمن مستندسازی تخلفات، برخورد جدیتری با صنایع متخلف داشته باشند. هرچند بسیاری از واحدها در سنجشهای دورهای استاندارد هستند، اما برخی در ساعات خاصی از شبانهروز دچار نقص عملکرد میشوند که شناسایی آنها به کمک این تیم بسیار مؤثر خواهد بود.