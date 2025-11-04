پخش زنده
ایوان خیل وزیر امور خارجه ونزوئلا در پیامی افشاگرانه خطاب به مالیاتدهندگان اروپایی تأکید کرد: کمکهای به اصطلاح بشردوستانه اتحادیه اروپا هرگز به دست مردم ونزوئلا نمیرسد و همه این مبالغ، سر از جیب واسطهها و سازمانهای غیردولتی فاسد در میآورد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، ایوان خیل در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی، پرده از سازوکار فاسد کمکهای مالی اتحادیه اروپا برداشت و نوشت: در حالی که بروکسل در کشورهای عضو خود سیاستهای ریاضتی، کاهش بودجه و محدودیت در حوزههای بهداشت، مسکن و اشتغال را تحمیل میکند، با افتخار از اختصاص میلیونها یورو "کمک بشردوستانه" به ونزوئلا خبر میدهد. اما حتی یک یورو از این پولها به دست مردم ما نمیرسد.
وزیر خارجه ونزوئلا تصریح کرد: اتحادیه اروپا هیچ طرح بشردوستانه واقعی را در ونزوئلا اجرا یا ثبت نکرده است. تمام این پولها به جیب دلالها و سازمانهای به اصطلاح غیردولتی (NGO) سرازیر میشود که از تأمین مالی بینالمللی برای خود یک تجارت پرسود ساختهاند.
این دیپلمات ارشد ونزوئلایی با اشاره به خبری از رسانههای اروپا مبنی بر ارسال ۱۴.۵ میلیون یورو کمک جدید از سوی اتحادیه اروپا، با قاطعیت اعلام کرد: از این ۱۴.۵ میلیون یورو نیز چیزی به ونزوئلا نخواهد رسید.
ایوان خیل در پایان این اقدام را به کمکهای قبلی تشبیه کرد و گفت: این مبلغ نیز مانند ۱۴۹ میلیون یوروی قبلی، یک عملیات فساد دیگر در لباس همبستگی خواهد بود.
او با این هشدار، خواستار پایان یافتن فساد و بهانههای دروغین اتحادیه اروپا شد.