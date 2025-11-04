پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دهستانی در دیدار صمیمی با نمایندگان تشکلهای دانشآموزی، بسیج دانشآموزی، سازمان دانشآموزی و خبرنگاران پانا، بر «حمایت از فرآیند ارتقای جایگاه گزارشگری دانشآموزی» و «توسعه آموزشهای سواد رسانهای» تاکید کرد و گفت حضور خبرنگاران دانشآموز در شوراهای آموزش و پرورش باید به «رسمیت در تصمیمسازی» تبدیل شود.
وی، تاکید کرد: تشکلهای دانشآموزی و خصوصاً دانشآموزان خبرنگار، بخشی از سرمایه اجتماعی آیندهساز کشور هستند و وظیفه نهادهای حاکمیتی «بسترسازی» برای رشد آنها است.
در این نشست، پوستر جشنواره رسانهای پدافند غیرعامل ویژه خبرنگاران دانشآموز، به همت سازمان دانشآموزی رونمایی شد. این جشنواره با هدف مشارکت فعالانه دانشآموزان خبرنگار در تولید محتوای آگاهیبخش در حوزه پدافند غیرعامل برگزار میشود.
رئیس سازمان دانشآموزی استان یزد نیز در این نشست گفت: تشکلهای دانشآموزی بهترین ظرفیت برای تبلور مسئولیتپذیری و کنشگری اجتماعی هستند و در این راستا، فعالان رسانهای دانشآموز به منظور معرفی توانمندیها و بیان دغدغههای خود در حوزههای علمی، فرهنگی و هنری با معاون سیاسی و امنیتی استاندار دیدار کردند.
عالیه محرابی افزود: خبرنگاران پانا در سطح مدارس فعالند و بازتابدهنده مسائل تعلیم و تربیت هستند. به گفته او، بیش از چهار هزار دانشآموز فعال، زیرمجموعه سازمان دانشآموزی فعالیت میکنند و شعار امسال خبرنگاران پانا نیز «هر مدرسه یک خبرنگار» است.