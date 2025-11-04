به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ محمدرضا محمودیان اظهار داشت: دستگیری یک نفر محکوم که چندین سال متواری بوده در دستور کار پلیس دشتستان قرار گرفت.

وی افزود: با تشکیل گروهی باتجربه از پلیس‌های تخصصی و اعزام به ارتفاعات سخت گذر یکی از بخش‌های شهرستان دشتستان این متهم که به صورت مسلحانه در حال تردد بود شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه خلع سلاح و دستگیر شد.

محمودیان بیان کرد: از محکوم متواری یک قبضه اسلحه کلت کمری وتعدادی فشنگ کشف شد و با توجه به تعدد سابقه سرقت و متهم به مشارکت در قتل عمد، به مرجع قضایی معرفی شد.