المپیاد درونمدرسهای ورزشی با هدف شناسایی استعدادها و ترویج نشاط دانشآموزی در یکی از مدارس دخترانه یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور دانشآموزان مقاطع مختلف و با هدف شناسایی استعدادهای ورزشی، ایجاد شور و نشاط بین دانشآموزان و تقویت روحیه همکاری و رقابت سالم المپیاد درونمدرسهای ورزشی در یکی از مدارس دخترانه یاسوج برگزار شد.
مسئول برگزاری المپیاد ورزشی درونمدرسهای گفت: هدف از برگزاری این المپیاد ورزشی، ایجاد فرصت برابر برای همه دانشآموزان در خصوص بروز تواناییهای جسمی و حرکتی آنان است.
لیلا حسینپور افزود: تلاش میشود با برگزاری این المپیاد ورزشی درونمدرسهای و ایجاد فضای شاد و پرانرژی، زمینه گرایش بیشتر دانشآموزان به فعالیتهای ورزشی و سبک زندگی سالم را فراهم شود.
حسینپور اضافه کرد: در این دوره از المپیاد ورزشی، دانش آموزان با شرکت در رشتههایی از جمله فوتبال، والیبال، تنیس روی میز و دو و میدانی میزان توانایی و علاقمندی خود به این رشتههای ورزشی را به نمایش گذاشتند.