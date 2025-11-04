به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در آیینی با حضور معاون عمرانی استانداری لرستان، از ۲۲ دستگاه خودروی امدادی و اداری جمعیت هلال‌احمر استان در آشیانه پروازی جمعیت هلال‌احمر استان رونمایی شد.



مهدی مجیدی با اشاره به تحویل ۲۲ خودرو امدادی و اداری به شهرستان‌های مختلف استان، اظهار کرد: این خودرو‌ها با توجه به اهمیت مأموریت‌های امداد و نجات به شهرستان‌ها تحویل داده می‌شود.



وی گفت: در کنار تجهیزات خودرویی، انبار‌های تغذیه اضطراری جمعیت هلال‌احمر استان نیز مجهز شده‌اند.



مجیدی با بیان اینکه خوشبختانه وضعیت جمعیت هلال‌احمر لرستان مناسب است، بر ادامه راهبرد تقویت و تجهیز ناوگان و امکانات این نهاد امدادی و ایجاد خانه‌های هلال در بخش‌ها و روستا‌های بزرک در استان تأکید کرد.



