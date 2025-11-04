پخش زنده
وزیر اطلاعرسانی و رسانههای جمعی پاکستان بر گسترش همکاریهای رسانهای، تولیدات مشترک و تقویت پیوندهای فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان تاکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، در مراسم امضای تفاهمنامههای همکاری رسانهای در جریان سفر رسمی هیئت عالیرتبه رسانهای جمهوری اسلامی ایران به اسلامآباد، «عطاالله تارر» وزیر اطلاعرسانی پاکستان با اشاره به سفرهای تاریخی و بهیادماندنی روسای جمهور ایران به پاکستان در دو سال اخیر گفت: آغاز سفر آقای مسعود پزشکیان از لاهور و بازدید از آرامگاه علامه اقبال لاهوری نشان داد که بُعد فرهنگی روابط دو کشور بسیار عمیق است و ایران و پاکستان بسیار فراتر از دو همسایه معمولیاند.
وی افزود: تحولات منطقهای، بهویژه جنگهای اخیر نشان داد که ملتهای ایران و پاکستان در کنار یکدیگر ایستادهاند و فرهنگ مقاومت را درک و تجربه کردهاند.
او با تمجید از ایستادگی رسانهای جمهوری اسلامی ایران در جریان تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی، گفت: شجاعت «سحر امامی» مجری ایرانی در اجرای برنامه زنده هنگام حمله به ساختمان صدا و سیما، نشانه مسئولیتپذیری، عشق و فداکاری اصحاب رسانه در ایران است.
وزیر اطلاعرسانی پاکستان تأکید کرد: ظرفیتهای فراوانی برای گسترش همکاریهای رسانهای میان دو کشور وجود دارد به شرط آن که تفاهمنامههای امضا شده بهصورت عملی پیگیری شوند.
او افزود: بهرهگیری از تجربیات مشترک و همکاری در حوزه رسانههای دیجیتال میتواند قدرت بازدارندگی در برابر جنگ روانی و رسانهای قدرتهای استکباری را افزایش دهد.
احمد نوروزی: همکاریهای رسانهای باید در تراز روابط فرهنگی و سیاسی دو کشور ارتقا یابد.
در این مراسم «احمد نوروزی» معاون رئیس سازمان و رئیس بخش برونمرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز با قدردانی از مواضع دولت و ملت پاکستان در حمایت از ایران در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی، از جمله حمله به ساختمان صدا و سیما در جنگ ۱۲روزه، گفت: با وجود اشتراکات فرهنگی، مذهبی و تاریخی سطح روابط رسانهای میان دو کشور هنوز مطلوب نیست و باید متناسب با عمق روابط سیاسی و مردمی ارتقا یابد.
وی با اشاره به روابط گرم تهران و اسلامآباد و وجود مشاهیر مشترکی، چون علامه اقبال لاهوری افزود: اشتراکات فرهنگی، سیاسی و مذهبی، زمینهساز گسترش همکاریهای رسانهای میان ایران و پاکستان است.
این مقام رسانهای جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: روند رو به رشد همکاریهای دو کشور در سازمانهای منطقهای و بینالمللی نیز ضرورت همکاریهای رسانهای را بیس از پیش برجسته میکند.
نوروزی با ارائه چند پیشنهاد عملی از جمله تولید فیلم مشترک درباره زندگی و اندیشه اقبال لاهوری، فراهم شدن دسترسی مخاطبان پاکستانی به شبکههای برونمرزی صدا و سیما، برگزاری دورههای آموزشی مشترک برای تربیت نیروهای حرفهای رسانهای و افزایش بازدید هیئتهای رسانهای دو کشور، گفت: همکاری رسانهای نزدیک میتواند الگوی موفقی از تعامل رسانههای مستقل اسلامی در برابر جریان تحریف و سلطهطلبی غرب باشد.
رضا امیدیمقدم: حمایتهای پاکستان از ایران فراموشنشدنی است
در این مراسم رضا امیدیمقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان نیز با قدردانی از تلاشهای دولت پاکستان بهویژه شهباز شریف نخستوزیر پاکستان برای تقویت همکاریهای رسانهای گفت: حمایتهای مثالزدنی دولت، ملت و رسانههای پاکستان از جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی فراموشنشدنی است و نشانه عمق پیوندهای برادری میان دو ملت است.
وی تأکید کرد: امضای تفاهمنامههای همکاری رسانهای میان تهران و اسلامآباد گامی مؤثر در جهت تقویت ارتباطات مردمی، توسعه همکاریهای فرهنگی و تحکیم روابط رسانهای میان دو کشور همسایه است.
در پایان دو طرف بر اجرای مفاد تفاهمنامههای همکاری میان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نهادهای رسانهای پاکستان، از جمله تلویزیون ملی (PTV) و سازمان تنظیم رسانههای الکترونیکی PEMRA توافق کردند.