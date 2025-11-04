معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی با تشریح برنامه‌های تازه دولت برای گسترش تعاملات منطقه‌ای و جذب گردشگران خارجی، از برنامه ریزی‌های جدید برای فعال‌سازی مسیر‌های مرزی و پروازی و راه‌اندازی سکو‌های دیجیتال معرفی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انوشیروان محسنی بندپی گفت: در برنامه‌ریزی‌های تحول و توسعه گردشگری خارجی، برای هر کشور همسایه برنامه مشخصی پیش‌بینی می‌شود؛ از گردشگری سلامت و خرید برای ترکیه تا گردشگری زیارتی برای عراق، فرهنگی برای روسیه و خانوادگی برای کشور‌های خلیج فارس. همچنین فعال‌سازی مسیر‌های پروازی، ریلی و مرزی در دستور کار است تا سفر به ایران آسان‌تر شود.

معاون گردشگری کشور با تأکید بر نقش تعاملات منطقه‌ای گفت: گردشگری بهترین ابزار گفت‌وگوی فرهنگی میان ملت‌هاست. در ماه‌های اخیر نشست‌های متعددی با مقامات گردشگری کشور‌های همسایه داشتیم که به امضای چند تفاهم‌نامه همکاری منجر شده است. همچنین طرح ایجاد گذرگاه‌های اختصاصی گردشگری در مرز‌ها در حال بررسی است تا روند تردد گردشگران تسهیل شود.

او با اشاره به لزوم تبلیغات هدفمند تصریح کرد: در کنار حضور در نمایشگاه‌ها، به سمت بازاریابی دیجیتال رفته‌ایم. با همکاری استارت‌آپ‌ها، پلتفرم‌های چندزبانه معرفی ایران راه‌اندازی می‌شود تا گردشگران خارجی بتوانند به اطلاعات واقعی و خدمات آنلاین دسترسی پیدا کنند. همچنین هفته‌های فرهنگی ایران در چند کشور منطقه برگزار شده که بازخورد مثبت داشته است.

محسنی بندپی ادامه داد: دفاتر معرفی ایران در کشور‌های هدف، ارتباط میان آژانس‌های ایرانی و خارجی را برقرار می‌کنند و صدور ویزای گروهی گردشگری نیز با هماهنگی وزارت خارجه در دست اقدام است. بخش خصوصی بازوی اصلی ما در این مسیر است و بسیاری از مسئولیت‌های تبلیغاتی و اجرایی به تشکل‌های صنفی واگذار خواهد شد.

معاون گردشگری کشور گفت: هدف ما افزایش دوبرابری گردشگران ورودی به خصوص در حوزه سلامت از کشور‌های همسایه تا سه سال آینده است. گردشگری نه فقط عامل رشد اقتصادی، بلکه پلی برای تعامل فرهنگی و تقویت تصویر ایران در سطح منطقه است و ما این مسیر را با جدیت دنبال می‌کنیم.