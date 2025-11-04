گوستاوو پترو رئیس‌جمهور کلمبیا در جریان سفر رسمی خود به خاورمیانه، از قطر خواست تا برای کاهش تنش‌ها میان آمریکا و ونزوئلا، نقش میانجی را بر عهده بگیرد. پترو ضمن مخالفت با هرگونه مداخله نظامی، بر لزوم یافتن راه‌حلی صلح‌آمیز و داخلی برای بحران ونزوئلا تأکید کرد.

پبه گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس به نقل از منابع رسانه‌ای، رئیس‌جمهور کلمبیا پس از دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در نشستی خبری اعلام کرد به طور رسمی از دوحه خواسته است تا به عنوان میانجی برای کاهش تنش‌ها میان دولت آمریکا و ونزوئلا ایفای نقش کند.

پترو که در چارچوب سفری منطقه‌ای به خاورمیانه سفر کرده است، در مصاحبه‌ای با شبکه الجزیره نیز مواضع خود را تشریح کرد. وی با ابراز مخالفت صریح با حضور نظامی آمریکا در نزدیکی سواحل ونزوئلا، هشدار داد: «اعمال خشونت علیه ونزوئلا و کلمبیا، تمام منطقه را به ورطه خشونت و بی‌ثباتی خواهد کشاند.»

رئیس‌جمهور کلمبیا با رد هرگونه مداخله احتمالی نظامی از سوی آمریکا در ونزوئلا، تأکید کرد که بحران این کشور باید از مسیر‌های صلح‌آمیز حل‌وفصل شود. وی افزود: «ما در آمریکای جنوبی می‌توانیم کمک و میانجی‌گری کنیم، اما پیش از هر چیز، مشکل ونزوئلا را باید خود ونزوئلایی‌ها حل کنند.»

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که کلمبیا در دوره ریاست‌جمهوری پترو، سیاست خارجی متفاوتی را در پیش گرفته و به دنبال تقویت دیپلماسی منطقه‌ای و کاهش تنش‌ها در آمریکای لاتین است.