دانش آموزان انقلابی آبادان در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شمار زیادی از دانش آموزان آبادانی امروز همگام با دانش آموزان سراسر کشور امروز به مناسبت یوم الله ۱۳ آبان با تجمع در بلوار زنده یاد پرویز دهداری حماسهای دیگر خلق کردند.
دهه هشتادیها و دهه نودیها با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر استکبار، پایمردی خود بر سر آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی را نشان دادند.
دانش آموزان آبادانی در این مراسم با در دست داشتن پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران و پرچم فلسطین حمایت خود را از مردم و کودکان مظلوم لبنان و فلسطین اعلام کردند.
به همین مناسبت مردم اروندکنار نیز مسیر میدان امام خمینی (ره) تا اداره آموزش و پرورش را راهپیمایی کردند و جنایت صهیونیستها در فلسطین و لبنان را محکوم کردند.
مردم چوئبده هم با شرکت در راهپیمایی مسیر کلانتری تا دبیرستان پسرانه امام خمینی (ره) با شعارهای مرگ بر اسراییل و مرگ بر آمریکا ضمن اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی، حمایت خود را از آرمان های مردم فلسطینی اعلام کردند.