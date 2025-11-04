پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز افزایش دمای بیشینه و کاهش رطوبت نسبی هوا در استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز ناپایداری شدید جوی و دریایی در استان پیش بینی میشود.
او افزود: تا بعدازظهر تحت نفوذ و تاثیر زبانههای سامانه پرفشار، در جنوب شرق کشور و نیمه شرقی استان بخصوص محدوده شهرستانهای بشاگرد، میناب، رودان، جاسک، بندرعباس، خمیر و قشم دریای عمان و تنگه هرمز، وزش بادهای نسبتاً شدیدشمال شرقی و گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی ومواج شدن دریا پیش بینی میشود.
حمزه نژاد، گفت: توصیه میشود از ترددهای غیر ضرور خودداری گردد و کودکان، سالخوردگان و افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی از قرارگیری در فضای باز خودداری کنند و در محیط آزاد از ماسک استفاده شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز تمهیدات لازم در بنادر شرقی ومرکزی استان برای تردد شناورها درآبهای دریای عمان و تنگه هرمز در نظر گرفته شود.
حمزه نژاد، گفت: تداوم این شرایط ناپایدار جوی و دریایی به تناوب تا پنجشنبه ۱۵ آبان مورد انتظار است و با توجه به غلظت گرد و غبار حاکم در جنوب شرق کشور ومناطق شرقی استان، گسترش این گرد و غبار به مناطق مرکزی و غالب نقاط تنگه هرمز و ماندگاری آن محتمل خواهد بود.
او افزود: از بامداد فردا تا پایان هفته به تدریج کاهش دمای کمینه با تاکید بر مناطق مرتفع استان پیش بینی میشود.