به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، یادواره شهدای دانشجومعلم استان یزد با حضور دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، در تالار شهیدان پاکنژاد برگزار شد.
دبیر یادواره شهدای دانشجومعلم پردیس خواهران یزد گفت: این یادواره با هدف «فرهنگسازی ایثار و شهادت در میان دانشجومعلمان» و «زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا» برگزار شد.
آباد افزود: شهدای ارزشمند دانشجومعلم، بهترین الگو برای دانشجومعلمان هستند.
به گفته وی، بر اساس اسناد موجود، استان یزد در دوران دفاع مقدس ۴۳ دانشجومعلم شهید را تقدیم اسلام، امنیت ایران و نظام اسلامی کرده است. آباد تعداد شهدای دانشجومعلم کشور را نیز یکهزار و ۳۰ نفر اعلام کرد.
برپایی نمایشگاه دفاع مقدس، سخنرانی و روایتگری، اجرای سرود و دکلمه از برنامههای این مراسم بود.