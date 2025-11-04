پخش زنده
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری اردبیل گفت: سند جامع پدافند غیرعامل این استان با مشارکت و همکاری دستگاههای مرتبط تدوین شد تا در راستای نهادینه کردن اصول پدافند غیرعامل و انجام اقدامات عملی و موثر در زمان وقوع حوادث بهکار گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، طاهر براتچیان در نشست خبری مشترک پدافند غیرعامل و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با خبرنگاران اظهار کرد: این سند با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت در بحث پدافند غیرعامل در حوزههای مختلف تامین انرژی، ارائه خدمات شهری مناسب به مردم در زمان وقوع حوادث، اصلاح نقاط آسیبپذیر و نیز افرایش تابآوری و پایداری استان در برابر تهدیدها و بحرانهای احتمالی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه شبکه رابطین پدافند غیرعامل استان با هدف ارتباط مستمر دستگاههای اجرایی بایکدیگر و با مردم در حال گسترش است، گفت: برای فعالتر شدن شبکه رابطین دورههای آموزشی مختلف برگزار شده و این آموزشها برای فرمانداران، مدیران کل، بخشداران، شهرداران و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان به صورت مستمر برگزار میشود تا موضوع پدافند غیرعامل در جامعه به عنوان فرهنگ عمومی تاثیرگذار نهادینه شود.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری اردبیل تامین زیرساختها در جامعه را برای مقابله با بحرانهای احتمالی ضروری دانست و افزود: پدافند غیرعامل تنها مختص مسائل نظامی نیست بلکه در بحرانهای احتمالی نقش کاربردی داشته و رعایت آن میتواند در ایمنسازی جامعه و جلوگیری از آسیبهای ناشی از آن تاثیرگذار باشد.
براتچیان اظهار کرد: در قالب پدافند غیرعامل باید آمادگی اقشار مختلف مردم در به حداقل رساندن حوادث و سوانح غیرطبیعی و یا انسانساز را که گاه از سوی دشمنان ایجاد میشود، فراهم و به آرامش محیط ناامن کمک شود.
امیر رجبی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل هم در این نشست نقش رسانهها در ترویج فرهنگ و آشنایی مردم با اقدامات پدافند غیرعامل را مهم ارزیابی کرد و گفت: رسانهها میتوانند نقش بزرگی در تبیین پدافند غیرعامل ایفا کنند.
وی با بیان اینکه رسانهها تامین زیرساختهای لازم درباره پدافند غیرعامل را از دستگاههای اجرایی استان مطالبه کنند، افزود: بخشی از کار رسانهها آسیبشناسی و نقد سازنده و پویا است و در حوزه پدافند غیرعامل هم نقش ویژهای دارند تا ابعاد مختلف پدافند غیرعامل را بین مردم فرهنگ سازی کنند.
در این نشست از خبرنگاران برتر در نمایشگاه چلچراغ اردبیل تجلیل شد.