رده بندی برترین پینگ پنگ بازان دنیا در هفته چهل و پنجم سال ۲۰۲۵ میلادی منتشر شد و ملی پوشان کشورمان صعود کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با انتشار جدیدترین رده بندی برترین‌های پینگ پنگ جهان، در بخش مردان کاپیتان نوشاد عالمیان با یک پله صعود در مکان ۸۴ دنیا قرار گرفته است و همچنان صدرنشین پینگ پنگ بازان ایرانی در رده بندی است. بنیامین فرجی بدون تغییر در جایگاه ۱۴۰ قرار گرفت نیما عالمیان نفر سوم پینگ پنگ بازان ایرانی با سه پله صعود مکان ۱۷۰ را به خود اختصاص داد و نوید شمس با هشت پله سقوط در جایگاه ۱۹۰ دنیا قرار گرفت.

در بخش دختران نیز، شیما صفایی نفر نخست پینگ پنگ بازان ایرانی در رده بندی جهانی صعودی پنج پله‌ای داشت و جایگاه ۱۷۸ دنیا را در اختیار گرفت، کاپیتان ندا شهسواری با شش پله صعود در مکان ۲۲۷ قرار گرفت، الینا رحیمی نفر سوم پینگ پنگ بازان ایرانی در رتبه بندی با ده پله صعود در مکان ۲۵۹ ایستاد و مهشید اشتری بدون تغییر جایگاه ۳۲۲ دنیا را به خود اختصاص داد.