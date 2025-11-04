به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی سبزوار از کارگاه های تولید بتن این شهرستان بازدید و میزان تولیدی کارگاهای موجود، ظرفیت تولید و کیفیت مصالح تولید شده از جمله کانال بتنی، کول و غیره را بررسی کرد.

ابراهیم رودسرابی در این بازدید گفت: حوداث غیر مترقبه مثل سیلاب، خشکسالی و عوامل انسانی از مهمترین عوامل تهدید کننده قنوات محسوب می شوند و لازم است حدود دو سوم قنات های شهرستان سالانه مرمت و لایروبی شوند.

رودسرابی افزود: حدود ۲۵ درصد آب استحصالی منابع آبی شهرستان از قنات ها انجام می شود و این شهرستان با ۸۷۶ رشته قنات حدود ۱۴ درصد از قنات های استان خراسان رضوی را در خود جای داده است.

وی اضافه کرد: از اعتبارات استانی مبلغ ۱۸ میلیارد ریال برای خرید مصالح اختصاص برای مرمت ۹ قنات اختصاص یافته است.