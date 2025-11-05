به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل با اشاره به اینکه به طور متوسط از هر هکتار یک تن خرما برداشت می‌شود، گفت: ۴۵۰ نخل خرما در نخلستان‌های این منطقه وجود دارد و پیش بینی می‌شود از هفت هکتار خرمای به بار نشسته در این منطقه، بیش از هفت تن محصول برداشت شود.

علینقی پور با بیان اینکه نخل‌ها به شیوه کاملا ارگانیک و بدون استفاده از سم شیمیایی کشت شده است، افزود: به دلیل بالا بودن سطح آب‌های زیر زمینی در منطقه چاه عروس آران و بیدگل، این درختان به صورت دیم و بدون نیاز به آبیاری کشت شده است.

شهرستان آران و بیدگل بیش از ۱۲ هزار هکتار باغ و مزرعه دارد.