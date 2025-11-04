پخش زنده
در سالروز شهادت امام الائمه ، حضرت فاطمه زهرا(س) شهر مشهد به ویژه بارگاه رضوی سیاه پوش و عزادار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، زائران ومجاوران بارگاه رضوی ازدور ونزدیک خود را به حرم مطهر رضوی میرسانند تا شهادت صدیقه کبری را به پیشگاه ثامن الحجج(ع) و حضرت ولی عصر (عج) تسلیت و تعزیت بگویند.
همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره سلاماللهعلیها، ویژهبرنامه عزاداری و سوگواری به همت معاونت تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی با حضور عزاداران فاطمی، در حرم مطهر رضوی، برگزار میشود.
ویژهبرنامه صبح شهادت حضرت زهرا (س)، امروز (سهشنبه) از ساعت ۹ صبح در رواق امام خمینی (ره) میزبان زائران عزادار خواهد بود.
این مراسم با قرائت آیاتی از کلامالله مجید توسط «جلیل اشرفی»، سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین «عبدالله عبدوس»، شعرخوانی «سید ابوالفضل مبارز» و مرثیهسرایی «رضا آتشبار»، همراه است.
مراسم عزاداری شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) در شام شهادت این بانوی بزرگوار نیز، بعد از اقامه نماز مغرب و عشا، در رواق امام خمینی (ره)، با قرائت زیارت امینالله توسط «مسعود پیرایش»، آغاز میشود.
سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین «سید حمید میرباقری»، قرائت دعای توسل و مرثیهخوانی با نوای «سید مجید بنیفاطمه»، از دیگر برنامههای این مراسم معنوی، خواهد بود.
به مناسبت شهادت بانوی دوسرا، حضرت فاطمه زهرا (س) ویژهبرنامه عزاداری ویژه بانوان با عنوان «در سوگ ریحانه الرسول (ص)»، در رواق نجمه خاتون برگزار میشود.