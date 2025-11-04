به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، همزمان با نزدیک شدن به اجلاسیه ۴۷۰ شهید اصناف استان کرمان که قرار است ۱۳ آبان‌ماه برگزار شود، صبح امروز حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی‌سلیمانی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمان، در دیدار با محسن ربیعی رئیس اتاق اصناف استان، اعضای هیأت رئیسه و رئیس سازمان بسیج اصناف، بر نقش تاریخی و اثرگذار بازار و اصناف در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تأکید کرد.



امام جمعه کرمان با اشاره به حمایت‌های گسترده بازار از نهضت امام خمینی (ره) اظهار داشت: «بازار از ابتدای انقلاب اسلامی، پشتیبان جدی جریان انقلابی بود و علی‌رغم تبلیغات منفی رژیم طاغوت، مردم و بازاریان با تمام توان در کنار انقلاب ایستادند و سهم خود را در پیروزی و استمرار آن ادا کردند.»



وی با بیان اینکه اصناف کمتر به صورت مستقل در آمارهای دفاع مقدس دیده شده‌اند، افزود: «اگر حضور اصناف در جبهه‌ها به‌طور دقیق ثبت می‌شد، آمار شهدای این قشر بسیار بالاتر بود. همین حالا در استان کرمان از هر ۱۳ یا ۱۴ شهید، یک نفر از قشر شماست که نشان‌دهنده نقش پررنگ اصناف در دفاع مقدس است.»



حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی‌سلیمانی همچنین با اشاره به خانواده‌های شهدا از میان اصناف گفت: «بسیاری از شهدا فرزندان بازاریان و اصناف هستند. این خانواده‌ها بخشی از جامعه بزرگ اصناف محسوب می‌شوند و باید در برنامه‌های فرهنگی و یادواره‌ها مورد توجه ویژه قرار گیرند.»



در این دیدار، گزارشی از روند برگزاری اجلاسیه شهدای اصناف ارائه شد و بر ضرورت تبیین نقش این قشر در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و خدمت‌رسانی به مردم تأکید شد.