آغاز راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان در قزوین
راهپیمایی باشکوه یومالله ۱۳ آبان در شهر قزوین با حضور پرشور اقشار مختلف مردم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، این مراسم از ساعت ۹ و سی دقیقه صبح از میدان میرعماد آغاز شده است و جمعیت حاضر در حال حرکت به سمت میدان آزادی هستند.
سخنران ویژه این مراسم، سردار رسول سناییراد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا است که قرار است در میدان آزادی به ایراد سخنرانی بپردازد.
دانشآموزان، دانشجویان، خانوادههای شهدا، مسئولان استانی و نیروهای نظامی و انتظامی در این راهپیمایی حضور دارند و با در دست داشتن پلاکاردها و سردادن شعارهایی همچون مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، بار دیگر بر آرمانهای انقلاب اسلامی و امام راحل تأکید میکنند.
این مراسم همزمان در سراسر کشور در حال برگزاری است و نمادی از وحدت، بصیرت و ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی به شمار میرود.
راهپیمایی ۱۳ آبان یادآور سه رخداد مهم تاریخی است: تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانشآموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ که به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در تقویم رسمی کشور ثبت شده است.