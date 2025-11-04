به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، این مراسم از ساعت ۹ و سی دقیقه صبح از میدان میرعماد آغاز شد و جمعیت حاضر به سمت میدان آزادی حرکت کرد.

سخنران ویژه این مراسم، سردار رسول سنایی‌راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا بود.

دانش‌آموزان، دانشجویان، خانواده‌های شهدا، مسئولان استانی و نیرو‌های نظامی و انتظامی در این راهپیمایی حضور داشتند و با در دست داشتن پلاکارد‌ها و سردادن شعار‌هایی همچون مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، بار دیگر بر آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل تأکید کردند.

این مراسم همزمان در سراسر کشور برگزار شد و نمادی از وحدت، بصیرت و ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی به شمار می‌رود.

راهپیمایی ۱۳ آبان یادآور سه رخداد مهم تاریخی است: تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ که به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در تقویم رسمی کشور ثبت شده است.